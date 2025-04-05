Анчелотти: «На нас повлияли мелкие детали. „Реал“ заслужил победу»

Главный тренер «Реала» считает, что его команда не заслужила поражение в матче 30-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (1:2).

Теперь бороться за титул намного сложнее, но шансы остаются – пускай намного меньшие. Надо биться до конца. Мы создали много моментов, но были недостаточно эффективны и испытывали проблемы с возвратом мяча, но в то же время мало что позволяли создать сопернику и были близки к тому, чтобы забить. На нас повлияли мелкие детали. Если честно, «Реал» заслужил победу. Думаю, в этом не может быть сомнений. Но, очевидно, мы многое можем улучшить.