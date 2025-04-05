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Анчелотти: «На нас повлияли мелкие детали. „Реал“ заслужил победу»

вчера, 20:47
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что его команда не заслужила поражение в матче 30-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (1:2).

Теперь бороться за титул намного сложнее, но шансы остаются – пускай намного меньшие. Надо биться до конца. Мы создали много моментов, но были недостаточно эффективны и испытывали проблемы с возвратом мяча, но в то же время мало что позволяли создать сопернику и были близки к тому, чтобы забить. На нас повлияли мелкие детали. Если честно, «Реал» заслужил победу. Думаю, в этом не может быть сомнений. Но, очевидно, мы многое можем улучшить.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:21
По словам Карло все было за Победу Реала, но победила Валенсия. Что-то Карло не догоняет.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:20
Привет, Виталя, ещё раз!!!
Полностью согласен!!! Единственное, что я не могу подтвердить, это первое время работы Анчи в Реале, потому что я его не видел. Относительно регулярно, начал смотреть Примеру с прошлого года. Но полностью тебе доверяю. К сожалению, надо признать, что сезон не получается цельным. Игры конечно нет, командной, точно. Нет изюминки в игре Реала, нет оригинальных ходов. Все очень очевидно для соперников. Я страшно расстроен, но надежду не теряю, чего и тебе советую.Наберемся терпения, поболеем, а там поглядим... Удачи нам всем!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 22:18
В этом вся суть, что побеждает не всегда тот, кто заслужил. Сколько раз Реал выигрывал ЛЧ, когда не заслуживал по игре? Это в обе стороны работает.
RM_35
RM_35
вчера в 22:01
заслужили победу это очевидно!!! но только вот надо ни только заслуживать победу, а выгрызать эту победу!!!
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:57
Привет, Вить!!!
Полностью согласен! Тренерской мысли нет абсолютно. Вот помню какой Реал был с первым приходом Анчи, быстрый, подвижный, атакующий, какой-то живой, с огоньком в глазах игроков. Пусть не идеальный по игре, но играющий с азартом. А сейчас вялый, потухший, безжизненный, какой-то безразличный что ли. А тренер и тогда и сейчас один и тот же. Только вот тогда Анчелотти был целеустремленным, полным идей, а сегодня он нервный, уставший, пустой какой-то. Реал сейчас играет по сути без тренера, каждый футболист играет в свой футбол, отсюда полное отсутствие целостной игры, а отсюда результ, подобный сегодняшнему. То ли Анчи постарел, то ли просто устал, а может и то и другое, но точно понятно одно, - этот Реал он уже не тянет.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 21:19
К счастью теперь шансы на чемпионство зависят не от Анчелотти)
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 21:11
Похоже...(((
112910415
112910415
вчера в 21:11
неужели растерялся ?
Capral
Capral
вчера в 21:03, ред.
Когда тренер говорит о неиспользованных моментах, возможностях, он, прежде всего снимает с себя ответственность. А это нехороший знак. У Реала игры нет, это очевидно, как нет и тренерской мысли. Не мне осуждать Анчелотти, но то, что происходит с Реалом- явление ненормальное.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:57
Старый маразматик что ты несёшь!
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 20:55
Да не.. Енто "двойное касание" Альвареса "вернулось".. Хе.. 🤭😜
Гость
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