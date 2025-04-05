Анчелотти: «На нас повлияли мелкие детали. „Реал“ заслужил победу»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что его команда не заслужила поражение в матче 30-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (1:2).
Теперь бороться за титул намного сложнее, но шансы остаются – пускай намного меньшие. Надо биться до конца. Мы создали много моментов, но были недостаточно эффективны и испытывали проблемы с возвратом мяча, но в то же время мало что позволяли создать сопернику и были близки к тому, чтобы забить. На нас повлияли мелкие детали. Если честно, «Реал» заслужил победу. Думаю, в этом не может быть сомнений. Но, очевидно, мы многое можем улучшить.
Полностью согласен! Тренерской мысли нет абсолютно. Вот помню какой Реал был с первым приходом Анчи, быстрый, подвижный, атакующий, какой-то живой, с огоньком в глазах игроков. Пусть не идеальный по игре, но играющий с азартом. А сейчас вялый, потухший, безжизненный, какой-то безразличный что ли. А тренер и тогда и сейчас один и тот же. Только вот тогда Анчелотти был целеустремленным, полным идей, а сегодня он нервный, уставший, пустой какой-то. Реал сейчас играет по сути без тренера, каждый футболист играет в свой футбол, отсюда полное отсутствие целостной игры, а отсюда результ, подобный сегодняшнему. То ли Анчи постарел, то ли просто устал, а может и то и другое, но точно понятно одно, - этот Реал он уже не тянет.
Полностью согласен! Тренерской мысли нет абсолютно. Вот помню какой Реал был с первым приходом Анчи, быстрый, подвижный, атакующий, какой-то живой, с огоньком в глазах игроков. Пусть не идеальный по игре, но играющий с азартом. А сейчас вялый, потухший, безжизненный, какой-то безразличный что ли. А тренер и тогда и сейчас один и тот же. Только вот тогда Анчелотти был целеустремленным, полным идей, а сегодня он нервный, уставший, пустой какой-то. Реал сейчас играет по сути без тренера, каждый футболист играет в свой футбол, отсюда полное отсутствие целостной игры, а отсюда результ, подобный сегодняшнему. То ли Анчи постарел, то ли просто устал, а может и то и другое, но точно понятно одно, - этот Реал он уже не тянет.
Полностью согласен!!! Единственное, что я не могу подтвердить, это первое время работы Анчи в Реале, потому что я его не видел. Относительно регулярно, начал смотреть Примеру с прошлого года. Но полностью тебе доверяю. К сожалению, надо признать, что сезон не получается цельным. Игры конечно нет, командной, точно. Нет изюминки в игре Реала, нет оригинальных ходов. Все очень очевидно для соперников. Я страшно расстроен, но надежду не теряю, чего и тебе советую.Наберемся терпения, поболеем, а там поглядим... Удачи нам всем!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Полностью согласен!!! Единственное, что я не могу подтвердить, это первое время работы Анчи в Реале, потому что я его не видел. Относительно регулярно, начал смотреть Примеру с прошлого года. Но полностью тебе доверяю. К сожалению, надо признать, что сезон не получается цельным. Игры конечно нет, командной, точно. Нет изюминки в игре Реала, нет оригинальных ходов. Все очень очевидно для соперников. Я страшно расстроен, но надежду не теряю, чего и тебе советую.Наберемся терпения, поболеем, а там поглядим... Удачи нам всем!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝