Президент ПСЖ: «Весь футбольный мир восхищается развитием нашего клуба»

Президент «Пари Сен-Жермен» прокомментировал победу своей команды в чемпионате Франции.

Поздравляю всех игроков, нашего тренера Луиса Энрике, спортивного советника Луиша Кампуша и весь персонал клуба – они проделали невероятную работу. Это великий момент для всех наших болельщиков – как во Франции, так и за ее пределами, и для города Парижа.