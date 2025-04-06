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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2024/2025

Президент ПСЖ: «Весь футбольный мир восхищается развитием нашего клуба»

сегодня, 00:54

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу своей команды в чемпионате Франции.

Поздравляю всех игроков, нашего тренера Луиса Энрике, спортивного советника Луиша Кампуша и весь персонал клуба – они проделали невероятную работу. Это великий момент для всех наших болельщиков – как во Франции, так и за ее пределами, и для города Парижа.

Весь футбольный мир наблюдал и восхищался развитием «Пари Сен-Жермен» в эту новую эру. Наша философия – коллектив превыше всего. Главная звезда ПСЖ – это команда, и эта звезда сияет ярче всех.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:29
А сильно ли он все приукрасил.... как то даже неприятно все это читать...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:27
Не ну ладно, согласен, ПСЖ наверное крутая команда, и клуб, и проект, но меня гегемоны по жизни раздражают, ничего не могу с собой поделать, испытываю симпатию к выскочкам, как у нас говорится "я с детства за Лестер"
Niagara
Niagara
сегодня в 07:21
да-да, конечно, в европе ничего не можете делать, до сих пор не понимаю, как вы прошли ливерпуль
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:01
Выиграли чемпионат колхоза, а говора столько....
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