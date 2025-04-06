Президент ПСЖ: «Весь футбольный мир восхищается развитием нашего клуба»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу своей команды в чемпионате Франции.
Поздравляю всех игроков, нашего тренера Луиса Энрике, спортивного советника Луиша Кампуша и весь персонал клуба – они проделали невероятную работу. Это великий момент для всех наших болельщиков – как во Франции, так и за ее пределами, и для города Парижа.
Весь футбольный мир наблюдал и восхищался развитием «Пари Сен-Жермен» в эту новую эру. Наша философия – коллектив превыше всего. Главная звезда ПСЖ – это команда, и эта звезда сияет ярче всех.