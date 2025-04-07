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МакАллистер: «Впереди ещё много матчей, и каждый из них невероятно трудный»

вчера, 11:21

Хавбек «Ливерпуля» Алексис МакАллистер рассказал об отношении команды к чемпионской гонке в АПЛ. «Красные» после 31 тура лидируют в таблице (73 балла), опережая «Арсенал» со 2-й строчки (62 пункта).

Думаю, есть немало людей, утверждающих, что сезон завершён, но в раздевалке мы осознаём, что это не так. Впереди ещё много матчей, и каждый из них в такой лиге невероятно трудный.

Каждый за что-то борется. Мы должны четко понимать, что играем привычно для себя, так, как хотим, избегая ошибок сегодняшнего матча [с «Фулхэмом»].

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:29
Мака трудяга и боец, выкладывается в каждом матче по полной, постоянно заряжен на победу! Классный гол положил дачникам!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:48
Вчера дачники показали ,что Ливерпулю не будет легко)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:44, ред.
Ну все турниры бесславно проиграли, а АПЛ бесславно выиграли, чувство завершённости может возникнуть легко в таких условиях, так что надо как то публику подогреть чтобы приходили билеты покупали и на оставшиеся игры
Гость
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