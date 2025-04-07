МакАллистер: «Впереди ещё много матчей, и каждый из них невероятно трудный»

Хавбек «Ливерпуля» рассказал об отношении команды к чемпионской гонке в АПЛ . «Красные» после 31 тура лидируют в таблице (73 балла), опережая «Арсенал» со 2-й строчки (62 пункта).

Думаю, есть немало людей, утверждающих, что сезон завершён, но в раздевалке мы осознаём, что это не так. Впереди ещё много матчей, и каждый из них в такой лиге невероятно трудный.

Каждый за что-то борется. Мы должны четко понимать, что играем привычно для себя, так, как хотим, избегая ошибок сегодняшнего матча [с «Фулхэмом»].