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Мбаппе будет штатным пенальтистом «Реала», это решение Анчелотти

вчера, 08:26

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе станет штатным пенальтистом команды, это решение главного тренера Карло Анчелотти.

Данная роль будет закреплена за французом с матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

В нынешнем сезоне «сливочные» не реализовали 5 пенальти, это клубный антирекорд с сезона-2013/14.

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Все комментарии
Agamaga____05
Agamaga____05
вчера в 14:47
Они получают столько пенальти, что бить может даже вратарь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 11:59, ред.
Здорова, Виталь.
Оно всё так..., всё логично и практично... Но со звездами рациональные методы не всегда работают. Хорошо если ты прав, но а если Анчи ошибся ? Тогда как ?
Завтра не приведи господь Мбаппе с травмой сляжет и ? Вини принципиально к точке не подойдёт, кому бить то ?
Имхо...
Разделение труда в коллективных видах спорта чревато. Должна быть взаимозаменяемость игроков на поле - все технические элементы должны исполнятся вне зависимости от состава полевых. Только тогда это топ. Наличие же достоинств в отдельных приёмах игры не компенсируется их отсутствием в других...

Поэтому моё мнение: должно быть несколько исполнителей пенальти, штрафных, угловых и т.д и т п. Вне сомнения, будут те, кто что то делать будет лучше или хуже, но бить по мячу должны все. На то он и футбол.
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:00
Привет, Макс!
Почму же зря. Как по мне, штатный пенальтист должен быть один в команде, чтобы не возникало разногласий и споров между игроками. А Анчелотти пытался быть уж черезчур лояльным и угодить всем, чтобы не дай бог ни одну звёздочку не обидеть. И к чему это привело в итоге, к 6-ти нереализованным пенальти из 16-ти. Винисиуса, с его горячей головой вообще нельзя подпускать к точке. Что это было в его исполнении в матче с Валенсией, просто подарок команде соперника. Удар и не на силу, и не на технику, и не на точность. Переиграл, что называется, сам себя.

А еще отсутствие штатного пенальтиста очень плохо влияет на умы игроков после кем-то незабитого пенальти, остальные начинают думать, мол если бы я бил, то забил бы, почему мне не дали ударить, я же говорил, дайте я исполню и тому подобное, что сеет в команде нездоровую конкуренцию и излишнее, никому не нужное соперничество между партнерами по команде.
Bad Listener
Bad Listener ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 10:33
Так потому и в кавычках собственно пишу это слово
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:25
Это было ожидаемо. Мбаппе не впервые отбирает исполнение пенальти. К примеру, в сборной штатным пенальтистом был Гризманн. Не лучший пенальтист, но на ЧМ 2018 не ошибался. В ПСЖ отобрал пенальти у Неймара и Месси. Теперь до Реала добрался, хотя в этом сезоне Мбаппе не забил 2 пенальти, как и Винисиус, но Карло почему-то предпочел француза.

Вообще, статистика пенальти Мбаппе не такая хорошая - 48 из 60 забил.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 09:54
Ситуация как раз таки показывает что никто не "лишал" его ЗМ, просто завышенные ожидания
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:44
Как по мне зря Анчи это сделал. Не стоит оно того.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:35
Интересно как отреагирует другой футболист, сначала его "лишили" Золотого мяча, в теперь такое
112910415
112910415
вчера в 09:34
такая идея, малость обоюдоострая !
cwz936uxnbmz
cwz936uxnbmz
вчера в 09:20
Анчелотти-подписал себе бунт в Реале!!!
Вещий
Вещий
вчера в 08:45
С одной стороны это лишние голы в копилку, а с другой стороны большая ответственность...
shlomo
shlomo
вчера в 08:42
Хорошую должность черепашка отхватил..:))))
Гость
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