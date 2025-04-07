Мбаппе будет штатным пенальтистом «Реала», это решение Анчелотти

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе станет штатным пенальтистом команды, это решение главного тренера Карло Анчелотти.
Данная роль будет закреплена за французом с матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».
В нынешнем сезоне «сливочные» не реализовали 5 пенальти, это клубный антирекорд с сезона-2013/14.
Почму же зря. Как по мне, штатный пенальтист должен быть один в команде, чтобы не возникало разногласий и споров между игроками. А Анчелотти пытался быть уж черезчур лояльным и угодить всем, чтобы не дай бог ни одну звёздочку не обидеть. И к чему это привело в итоге, к 6-ти нереализованным пенальти из 16-ти. Винисиуса, с его горячей головой вообще нельзя подпускать к точке. Что это было в его исполнении в матче с Валенсией, просто подарок команде соперника. Удар и не на силу, и не на технику, и не на точность. Переиграл, что называется, сам себя.
А еще отсутствие штатного пенальтиста очень плохо влияет на умы игроков после кем-то незабитого пенальти, остальные начинают думать, мол если бы я бил, то забил бы, почему мне не дали ударить, я же говорил, дайте я исполню и тому подобное, что сеет в команде нездоровую конкуренцию и излишнее, никому не нужное соперничество между партнерами по команде.
Почму же зря. Как по мне, штатный пенальтист должен быть один в команде, чтобы не возникало разногласий и споров между игроками. А Анчелотти пытался быть уж черезчур лояльным и угодить всем, чтобы не дай бог ни одну звёздочку не обидеть. И к чему это привело в итоге, к 6-ти нереализованным пенальти из 16-ти. Винисиуса, с его горячей головой вообще нельзя подпускать к точке. Что это было в его исполнении в матче с Валенсией, просто подарок команде соперника. Удар и не на силу, и не на технику, и не на точность. Переиграл, что называется, сам себя.
А еще отсутствие штатного пенальтиста очень плохо влияет на умы игроков после кем-то незабитого пенальти, остальные начинают думать, мол если бы я бил, то забил бы, почему мне не дали ударить, я же говорил, дайте я исполню и тому подобное, что сеет в команде нездоровую конкуренцию и излишнее, никому не нужное соперничество между партнерами по команде.