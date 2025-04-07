Мбаппе будет штатным пенальтистом «Реала», это решение Анчелотти

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вчера, 08:26

Нападающий «Реала» станет штатным пенальтистом команды, это решение главного тренера .

Данная роль будет закреплена за французом с матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

В нынешнем сезоне «сливочные» не реализовали 5 пенальти, это клубный антирекорд с сезона-2013/14.