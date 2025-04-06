В «Торпедо» рассказали о подготовке к игре с «Ротором» в условиях снегопада

Руководитель пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев рассказал о подготовке к матчу Первой лиги с «Ротором» в нынешних погодных условиях: сильный снегопад начался в Москве и Подмосковье поздним вечером субботы.

В эти минуты на «Арене-Химки» проходит традиционное предматчевое совещание. Технические службы стадиона и сотрудники всех подразделений нашего клуба готовятся к проведению матча в штатном режиме. В 17 часов, когда должна начаться игра, в Московском регионе ожидается температура минус 1 градус. На случай возможного снегопада в распоряжении клуба есть цветные мячи.