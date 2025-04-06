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В «Торпедо» рассказали о подготовке к игре с «Ротором» в условиях снегопада

вчера, 12:58
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Руководитель пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев рассказал о подготовке к матчу Первой лиги с «Ротором» в нынешних погодных условиях: сильный снегопад начался в Москве и Подмосковье поздним вечером субботы.

В эти минуты на «Арене-Химки» проходит традиционное предматчевое совещание. Технические службы стадиона и сотрудники всех подразделений нашего клуба готовятся к проведению матча в штатном режиме. В 17 часов, когда должна начаться игра, в Московском регионе ожидается температура минус 1 градус. На случай возможного снегопада в распоряжении клуба есть цветные мячи.

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Все комментарии
we8ysxwz82gg
we8ysxwz82gg
вчера в 16:40
Дело пахнет счётом 0-0.
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fxqs9xtgb5e6
вчера в 13:58
Надо играть осторожно и... Только на победу!
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:44
Главное чтобы поляна была в норме.... а то травмы могут игроки получить.
Гость
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