Гвардиола распускает «Манчестер Сити». Прощаются с десятком футболистов, помимо Де Брюйне

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сегодня, 15:20

Реорганизация после провалов.

Тренер планирует выгнать десяток игроков

Легенда «Манчестер Сити» Де Брюйне объявил об уходе из клуба. Подумывал остаться, но Гвардиола настроен на масштабную реорганизацию состава. Хочет омолодить заявку. Также пытается убрать людей, которые не смогут сыграть на пределе. Де Брюйне не выступал стабильно из-за серии травм. Всегда опасно, когда легендарный игрок сбавляет физически. Нрав у него остается чемпионским. Тогда вместо помощи на поле звездный футболист мешает тренеру и высказывает претензии напарникам.

Гвардиола думал, что Гюндоган и Де Брюйне смогут повести за собой «Манчестер Сити» без травмированного Родри. Испанец ошибся. Теперь Илкай уйдет вслед за Де Брюйне. В Манчестере судачат о десятке расставаний. Разумеется, не всегда это будут настолько важные футболисты, как Де Брюйне. Но у Бернарду, Ковачича, Эдерсона, Уокера, который в аренде в «Милане», много хороших матчей за «Манчестер Сити». Теперь все могут покинуть заявку без пяти минут бывших чемпионов Англии.

Стоунз, Доку и Грилиш тоже рискуют потерять место в заявке «Манчестер Сити». Сразу два голкипера – Ортега и Эдерсон, не устроили тренерский штаб уровнем игры. Конечно, у «Манчестер Сити» не всё так запущенно с подбором кадров, как у их соседей из «Манчестер Юнайтед». Там накануне нынешнего дерби против Гвардиолы заговорили о возвращении Де Хеа. Вратарь Онана огорчал публику ошибками и не сделал оборону МЮ монолитной. Но у «горожан» тоже дисбаланс из-за перестройки.

У Гвардиолы слишком много перестановок в линиях. Дело даже не в ошибках Эдерсона, а в том, что их соединили с постоянным тасованием защитников. Часто решения связаны с травмами, но нельзя списать на них все поражения «Манчестер Сити». Гвардиола впервые в жизни паниковал. Наставил себе шишек на лысине, а сейчас пробует успокоиться. С Мармушем, который в «Айнтрахте» менял амплуа впереди, могут перейти на классику «4-2-3-1». Начнут давать время многим молодым футболистам.

Успех «Манчестер Сити» зависит от игры Родри

Обладатель «Золотого мяча» оказался краеугольным камнем в системе игры Гвардиолы. Если Родри успешно вернется после травмы, команда снова будет стабильно побеждать и прибавит в качестве футбола, то остальные подтянутся. Ужасные отрезки в исполнении Фодена и Диаша – по их меркам ужасные, завершатся. Холанд вылетел до конца сезона из-за травмы. Зато теперь Гвардиола протестирует Мармуша в роли центрального форварда. На всякий случай, если вдруг не получится отбиться на суде.

Ещё один важный фактор. Скорее всего, «Манчестер Сити» отмажут. Сделают это, чтобы не пришлось потом наказывать остальные клубы АПЛ за разные махинации с финансами. Это значит крах АПЛ как независимой организации. Но они выбирают подыгрывать шейхам и миллиардерам. Значит, Гвардиола сможет запланировать не только расставания, но и новую порцию точечных трансферов. Некоторые перспективные сделки уже совершили. Зимой, кроме египтянина Мармуша, приехали защитники.

Молодой Хусанов был в основе, молодой Рейс выходил на замену. Работает и Нико Гонсалес, испанский опорник из «Порту» и школы «Барселоны». Гвардиола хочет победить в дерби «Манчестер Юнайтед», чтобы порадовать фанатов «горожан». А дальше будет искать правильные роли и позиции молодым футболистам. Гвардиола ставили в центре и слева. Хусанов играл перед Эдерсоном и на правом фланге обороны. Хавбек Нуньес часто выходил на месте Уокера. Гвардиола ищет новую основу.

Она неизбежно будет слабее, чем чемпионский состав. Однако некоторые футболисты останутся. А ключевым станет выбор вратаря. Эдерсон и Ортега подводили, но непросто правильно подобрать голкипера. Гвардиола не специалист, а новый спортивный директор Уго Виана не обладает невероятными связями. Сложно выдернуть из ПСЖ после сказочного сезона Доннарумму. Оценивают Лунина из «Реала», это рабочий вариант, если устраивает игра Андрея ногами. Это важный момент для Гвардиолы.

«Горожанам» помогут реформы у конкурентов

«Ливерпулю» раскатили красную ковровую дорожку ко второму в истории клуба чемпионству в АПЛ . Но дальше у Слота возможен «синдром второго сезона». Нужно перестраиваться на флангах обороны. Важно найти правильных напарников Салаху, даже если ветеран решит остаться в «Ливерпуле». Переговоры будут сложными, а все новички дорогие. «Красные» изменятся. Особенно если в обороне не будет Алиссона и ван Дейка. Хотя участие защитника Конате в новом сезоне тоже под вопросом.

Слот потратит время на свои перестановки. Будут меняться «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Здесь всё просто. Недовольны нынешним сезоном. Аморим не ведет борьбу за Лигу чемпионов, а от Марески через год ждут погоню за титулом, ведь заплатили безумные деньги за состав «Челси». Также будет меняться команда Артеты. Микель принял правду – без крутого центрального форварда «Арсенал» точно не станет чемпионом Англии. Пауза затянулась. Не выигрывали титул двадцать один сезон подряд.

«Манчестер Сити» крупно повезло, что их масштабная и отчасти вынужденная реорганизация попадает на особый период в АПЛ . Нет команды, которая легко сбросит Гвардиолу с горы. Кроме самого «Манчестер Сити». Тяжело сказать, как поражения на разных фронтах повлияли в итоге на отношения Хосепа и коллектива. Возможно, прощание с ветеранами связано с тем, что они больше не видят в Гвардиоле непобедимого наставника. Важный психологический момент, проверенный на Клоппе и «Ливерпуле».

Юрген сбавил и перессорился со многими в команде. Принял мудрое решение уйти, а не разваливать коллектив. Гвардиола вроде бы не собирается летом убежать в Рио-де-Жанейро тренировать сборную Бразилии. Будет создавать новую команду на базе «Манчестер Сити». Перемены коснутся всех линий, что опасно и интересно. Любопытно, на кого ещё сделают ставку? Пошли за невероятно дорогим новичком, но вряд ли хватит одного трансфера. «Горожанам» нужен реванш за неожиданный крах.