Адиев отреагировал на информацию о своём возможном назначении в «Пари НН»

Российский тренер Магомед Адиев отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Пари НН».
Я ни с кем из руководителей «Пари НН» не разговаривал.
Мы уже давно общаемся с «Атырау». Посмотрим, как сложится.
Напомним, Адиев находится без работа с тех пор, как покинул «Ахмат» (сентябрь 2024 года).
Ранее в «Пари НН» заявили, что не вели переговоры с 47-летним специалистом.
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Наверно, правильным будет находится без работЫ.
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Наверно, правильным будет находится без работЫ.
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Значит разговаривал.
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Значит разговаривал.