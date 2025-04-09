Адиев отреагировал на информацию о своём возможном назначении в «Пари НН»

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вчера, 12:09

Российский тренер отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Пари НН».

Я ни с кем из руководителей «Пари НН» не разговаривал. Мы уже давно общаемся с «Атырау». Посмотрим, как сложится.

Напомним, Адиев находится без работа с тех пор, как покинул «Ахмат» (сентябрь 2024 года).

Ранее в «Пари НН» заявили, что не вели переговоры с 47-летним специалистом.