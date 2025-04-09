Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Адиев отреагировал на информацию о своём возможном назначении в «Пари НН»

вчера, 12:09

Российский тренер Магомед Адиев отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Пари НН».

Я ни с кем из руководителей «Пари НН» не разговаривал.

Мы уже давно общаемся с «Атырау». Посмотрим, как сложится.

Напомним, Адиев находится без работа с тех пор, как покинул «Ахмат» (сентябрь 2024 года).

Ранее в «Пари НН» заявили, что не вели переговоры с 47-летним специалистом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Пари НН» заявили, что не вели переговоры с Адиевым
08 апреля
СлухиГанчаренко могут уволить в случае поражения «Пари НН» от «Динамо»
07 апреля
Личка высказался о возможной отставке из «Динамо»
06 апреля
«Чайка» может уволить главного тренера
05 апреля
Шалимов отреагировал на информацию о том, что он возглавит «Факел»
02 апреля
СлухиШалимов возглавит «Факел»
02 апреля
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:55
Напомним, Адиев находится без работа с тех пор, как покинул «Ахмат» (сентябрь 2024 года).
----------------------
Наверно, правильным будет находится без работЫ.
протон
протон
сегодня в 01:47
Адиев: "Я ни с кем из руководителей «Пари НН» не разговаривал".
--------------------------------
Значит разговаривал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:10
Он ничем не лучше нынешнего...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 