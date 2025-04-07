Ганчаренко могут уволить в случае поражения «Пари НН» от «Динамо»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко может быть уволен в ближайшее время.
Руководство клуба примет решение об увольнении 47-летнего специалиста в случае поражения от московского «Динамо» в предстоящем матче 24-го тура РПЛ.
Совет директоров нижегородцев также недоволен работой спортивного директора Александра Удальцова и селекционной службы.
Матч между «Пари НН» и «Динамо» запланирован на 12 апреля в Нижнем Новгороде.
Я то следил за Гончаром, когда он тренировал БАТЕ отбирали у топовых клубов очки в ЛЧ уж поверьте, поэтому высказался, что неплохой.
Лучший тренер Белоруссии (11): 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022. Обладатель Суперкубка России: 2018. Серебряный призёр чемпионата России дважды.
Лучший тренер месяца чемпионата России. Трижды.
Возможно, есть нестыковки с руководством Пари Нн, тренировал Уфа, Урал, Кубань. не топы, конечно.
Ну, если он виновен в том, что отправил в пердив Урал, то зачем было дважды его подписывать если он кончился как тренер. Я сейчас не помню всех деталей, как это произошло, какой был на тот момент состав игроков, какой бюджет, какие цели клуба. возможно, были конфликты с руководством.
Я то следил за Гончаром, когда он тренировал БАТЕ отбирали у топовых клубов очки в ЛЧ уж поверьте, поэтому высказался, что неплохой.
Лучший тренер Белоруссии (11): 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022. Обладатель Суперкубка России: 2018. Серебряный призёр чемпионата России дважды.
Лучший тренер месяца чемпионата России. Трижды.
Возможно, есть нестыковки с руководством Пари Нн, тренировал Уфа, Урал, Кубань. не топы, конечно.
Ну, если он виновен в том, что отправил в пердив Урал, то зачем было дважды его подписывать если он кончился как тренер. Я сейчас не помню всех деталей, как это произошло, какой был на тот момент состав игроков, какой бюджет, какие цели клуба. возможно, были конфликты с руководством.
Так плох был, что "даже кушать не могли", потому и уволили его?
Ну, теперь, значица, пожинайте то, что посеяли.
В прочем, чего это я обращаюсь к барыгам, т. е. особям без стыда, совести и чести?
Сами всё знают.
В добрый путь в ПЕРДИВ!
Только, вот, простых болельщиков жаль...
Так плох был, что "даже кушать не могли", потому и уволили его?
Ну, теперь, значица, пожинайте то, что посеяли.
В прочем, чего это я обращаюсь к барыгам, т. е. особям без стыда, совести и чести?
Сами всё знают.
В добрый путь в ПЕРДИВ!
Только, вот, простых болельщиков жаль...