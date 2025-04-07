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Ганчаренко могут уволить в случае поражения «Пари НН» от «Динамо»

вчера, 20:05
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо12.04.2025 в 14:30 Не начался

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко может быть уволен в ближайшее время.

Руководство клуба примет решение об увольнении 47-летнего специалиста в случае поражения от московского «Динамо» в предстоящем матче 24-го тура РПЛ.

Совет директоров нижегородцев также недоволен работой спортивного директора Александра Удальцова и селекционной службы.

Матч между «Пари НН» и «Динамо» запланирован на 12 апреля в Нижнем Новгороде.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:12
а проиграют-то непременно !
протон
протон ответ zdeniss (раскрыть)
сегодня в 01:13
Анатолий Капский - предприниматель, футбольный функционер, у которого заслуга в успехах клуба БАТЭ неоспоримо вклад , развитие ит.д.. Но кто давал результат на тот период? Это Гончаренко как тренер. В конечном итоге, каким бы успешным ты не был функционером, если тренер бестолковый, результат разве будет положительный? Нужно сказать, что всё работало как единый сплоченный организм. Если не будет толкового функционера - тоже печальный исход. На тот период в БаТЭ как таковых топовых игроков не было. В основном всё держалось на командном духе и максимальной отдачи, как всего механизма в целом.
Лига чемпионов УЕФА — групповой турнир, 5 раз, Лига Европы УЕФА — 1/16 финала, 3 раза.
Аналогия в Краснодаре есть Галицкий сколько увольнений было , вернулись к Мусаеву в итоге почему? дает результат как тренер не Галицкий в конечном итоге отвечает за результаты, за тактику и как победить соперника на поле.
zdeniss
zdeniss ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:51, ред.
Гремел не только Гончаренко. Клуб поднял другой человек - Анатолий Капский (царствие ему небесное). Гончаренко удачно вписался в схему. Более заслуженным после Гончаренко в БАТЭ был Ермакович, который потом помогал Гончаренко в ЦСКА. Но после того как Капский ушел, БАТЭ тоже не стало, осталась тень... Капский был Руководитель с большой буквы. Не в тренере там было дело… Если вспомнить про его работу в ЦСКА, то он принял клуб на втором месте и ушел когда ЦСКА был четвертым, после него армейцы уже так не поднимались. Но там было наследие Слуцкого все же. Мое мнение.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:36
Ваш комментарий напомнил мне известное "Казнить нельзя помиловать".
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:15
В ФК НиНо на всех уровнях работают клоуны голимые.... А паровоз летит в пердив...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:06
Зачем его вообще подписывали?
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 21:42
Тяжеловатый матч для Динамо будет. Ганчаренко настроит команду на выигрыш.)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:38
Сложно будет проиграть Динамо
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:36
А я про ВСЕХ СРАЗУ!
Сейчас именно они определяют лицо России... (
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:27
Вообще-то, я про других барыг- не про газовых.))) Но и про тех, тоже...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:18
Привет, Витя! Это точно: везде они, куда не глянь.
Присосались с позволения самзнаешького и пользуются его полной поддержкой...
А случившееся на сегодняшний день с Пари НН - ещё один пример, как самовлюблённые дилетанты с баблом могут угробить хорошее начинание и плюнуть в душу простым болелам...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
Привет, Володя!!!
Насчёт барыг- это точно, но они не только в Нижнем засели, я и других знаю- пожирней, чтоб им пусто было...
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:02
Неужели так плох был Юран на должности ГТ, который своей работой вдохнул ВЕРУ в болельщиков этой команды?
Так плох был, что "даже кушать не могли", потому и уволили его?
Ну, теперь, значица, пожинайте то, что посеяли.
В прочем, чего это я обращаюсь к барыгам, т. е. особям без стыда, совести и чести?
Сами всё знают.
В добрый путь в ПЕРДИВ!
Только, вот, простых болельщиков жаль...
протон
протон ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 21:00
Часто меняют, хотят результат вот сегодня и сейчас. Но это не Челси при Абрамовиче. Не дают тренерам нормально пристроится адаптироваться с игроками. Нужны сиюминутные результаты вот и пагубно действует на наш спорт
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:59
Да с Семаком ясное дело. Если сейчас назначить в Пари, то будет уволен через пару месяцев. В Зените ресурсы, игроки и давление на тренера, это понятно.
Я то следил за Гончаром, когда он тренировал БАТЕ отбирали у топовых клубов очки в ЛЧ уж поверьте, поэтому высказался, что неплохой.
Лучший тренер Белоруссии (11): 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022. Обладатель Суперкубка России: 2018. Серебряный призёр чемпионата России дважды.
Лучший тренер месяца чемпионата России. Трижды.
Возможно, есть нестыковки с руководством Пари Нн, тренировал Уфа, Урал, Кубань. не топы, конечно.
Ну, если он виновен в том, что отправил в пердив Урал, то зачем было дважды его подписывать если он кончился как тренер. Я сейчас не помню всех деталей, как это произошло, какой был на тот момент состав игроков, какой бюджет, какие цели клуба. возможно, были конфликты с руководством.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:54
Ну что вы хотите от Ганчаренко ? Человек болтается от команды к команде, как палочка - выручалочка; не успевает познакомиться с футболистами, как его перебрасывают в другую команду, как прораба на новую стройку; о каких успехах от него в таких каторжных условиях может идти речь, не пойму. И футболисты новой команды смотрят на него как на временщика и воспринимают соответствующим образом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:38
Какой он неплохой? В прошлом сезоне Урал в ФНЛ опустил при отличном составе. Зачем его брали в Нижний.? Это тренер себя исчерпал. У всего есть ресурс и у тренеров тоже. У него ресурс кончился. Семак еще себя исчерпал напрочь. Но Газпрому он удобен и его подпирают огромными деньгами. Изначально было ясно, что ставка на Ганчара была ошибочной.
Capral
Capral
вчера в 20:16
А зачем так долго ждать? Увольняйте уже сейчас- результат ожидаемый, чуда не произойдёт.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:13
Как быстро всё меняется, дня три назад говорили что работой тренера довольны, а щас уже переобулись на 180
протон
протон
вчера в 20:13
Гончар в Пари НН как свой среди чужих, чужой среди своих. А тренер неплохой, не везет ему в России. БАТЕ ведь гремело вместе с Гончаром в ЛЧ свое время.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:07
Похоже это и произойдёт!Динамо отступать некуда!
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