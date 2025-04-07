Ганчаренко могут уволить в случае поражения «Пари НН» от «Динамо»

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вчера, 20:05

Главный тренер «Пари НН» может быть уволен в ближайшее время.

Руководство клуба примет решение об увольнении 47-летнего специалиста в случае поражения от московского «Динамо» в предстоящем матче 24-го тура РПЛ .

Совет директоров нижегородцев также недоволен работой спортивного директора Александра Удальцова и селекционной службы.

Матч между «Пари НН» и «Динамо» запланирован на 12 апреля в Нижнем Новгороде.