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В «Пари НН» заявили, что не вели переговоры с Адиевым

вчера, 18:59

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил источнику, что клуб не вёл переговоры с Магомедом Адиевым.

8 апреля журналист Иван Карпов сообщил, что бывший тренер «Ахмата» может возглавить нижегородскую команду в случае отставки Виктора Ганчаренко и если не будет достигнуто договорённости с «Атырау».

«Пари НН» на данный момент не рассматривает никаких кандидатов на пост главного тренера команды. Появившаяся в инфопространстве «новость» о том, что команду может возглавить Магомед Адиев, не соответствует действительности.

Мы не вели переговоры с этим специалистом. Дискуссия о перестановках на посту главного тренера на текущий момент и особенно в преддверии матча с «Динамо» неуместна.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:48
"Дискуссия о смене тренера неуместна перед матчем с Динамо, она станет уместна после"
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:37
Пари НН не стоит привлекать к себе много внимания, особенно такими нервными и слишком категоричными комментариями. Конечно, клуб уже занимается поисками нового главного тренера. Именно сейчас такая дискуссия уместна. Почему? Да просто Гончаренко надеется только на случай. Интересно, кто-нибудь ещё клюнет на него?
протон
протон
вчера в 19:20
НН сейчас в игре ноль. Вернулись на допотопный низкий уровень Юрана . Конечно Динамо с Бителло им наколупают много. Следующий шаг замена Гончаренко
Адиев мог бы помочь. Только для этого нужно было адекватное руководство и решать эту проблему не в пожарном порядке, а прошлой осенью. А сейчас уже - как получится. Не все теперь зависит от тренера.
112910415
112910415
вчера в 19:19
обязательно верим, однозначно ! )
протон
протон
вчера в 19:16
Адиев, похоже, вот-вот войдет в когорту, круговорот тренеров из одного клуба в другой. Банда Юрановых Шалимовых )).
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 19:13
Спастись от стыковых матчей Пари НН в этом сезоне в любом случае вряд ли удастся.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:11
Врут и глазом не моргнут ..., особенно фармацевт...
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