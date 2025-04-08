В «Пари НН» заявили, что не вели переговоры с Адиевым

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил источнику, что клуб не вёл переговоры с .

8 апреля журналист Иван Карпов сообщил, что бывший тренер «Ахмата» может возглавить нижегородскую команду в случае отставки Виктора Ганчаренко и если не будет достигнуто договорённости с «Атырау».

«Пари НН» на данный момент не рассматривает никаких кандидатов на пост главного тренера команды. Появившаяся в инфопространстве «новость» о том, что команду может возглавить Магомед Адиев, не соответствует действительности.

Мы не вели переговоры с этим специалистом. Дискуссия о перестановках на посту главного тренера на текущий момент и особенно в преддверии матча с «Динамо» неуместна.