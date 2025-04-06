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Личка высказался о возможной отставке из «Динамо»

вчера, 22:55

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на слухи о том, что он может быть уволен из московского клуба.

Работа тренера — постоянно сидеть «на сковороде». Я не обращаю внимания, делаю свою работу. Если после сезона клуб захочет поменять тренера, мы пожмем руки и пойдем дальше каждый своей дорогой.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:22
нету эмоций у пока что тренера !
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:21
А что есть повод для волнений? Динамо усиливается Глебовым, какие результаты они после этого ждут? На что усилились на то и играют. Тренер то тут причём? Тренер тоже соответствует задаче попасть в десятку
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:35
"Каждый пойдет своей дорогой" ? Ок. Личка прямо в бар пить его любимое чешское пиво, которое в Чехии лучше, чем в Москве. А клуб Динамо как клиент банка ВТБ за сильно уменьшенными процентами по вкладам. Каждому свое!
shur
shur
вчера в 23:11
...и а каком тут менталитете "динамовском менталитете" может
быть речь! Ни тебе ни целей, ни перспектив, а всё просто :" ...на
сковороде ....и пожмем руки и пойдем дальше каждый своей дорогой". В итоге "Абсолютное спокойствие перед расстованием!"
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:07
Можно даже сказать на "раскалённой сковороде", в общем вы поняли как где...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:04
Хороший нос всегда... видит кулак)
Гость
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