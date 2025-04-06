Личка высказался о возможной отставке из «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на слухи о том, что он может быть уволен из московского клуба.
Работа тренера — постоянно сидеть «на сковороде». Я не обращаю внимания, делаю свою работу. Если после сезона клуб захочет поменять тренера, мы пожмем руки и пойдем дальше каждый своей дорогой.
быть речь! Ни тебе ни целей, ни перспектив, а всё просто :" ...на
сковороде ....и пожмем руки и пойдем дальше каждый своей дорогой". В итоге "Абсолютное спокойствие перед расстованием!"
быть речь! Ни тебе ни целей, ни перспектив, а всё просто :" ...на
сковороде ....и пожмем руки и пойдем дальше каждый своей дорогой". В итоге "Абсолютное спокойствие перед расстованием!"