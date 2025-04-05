«Чайка» может уволить главного тренера

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вчера, 23:11

Главный тренер «Чайки» может быть уволен с занимаемой должности.

По информации источника, руководство ростовского клуба высоко оценивает профессиональные качества бывшего футболиста «Сибири» и «Рубина» , который в настоящий момент руководит клубом «Титан» из Медиалиги.

Клуб из Песчанокопского не побеждает в Первой лиге на протяжении десяти матчей. Калешин объясняет недавние неудачи команды недостаточной религиозностью игроков.