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«Чайка» может уволить главного тренера

вчера, 23:11

Главный тренер «Чайки» Евгений Калешин может быть уволен с занимаемой должности.

По информации источника, руководство ростовского клуба высоко оценивает профессиональные качества бывшего футболиста «Сибири» и «Рубина» Алексея Медведева, который в настоящий момент руководит клубом «Титан» из Медиалиги.

Клуб из Песчанокопского не побеждает в Первой лиге на протяжении десяти матчей. Калешин объясняет недавние неудачи команды недостаточной религиозностью игроков.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:02
У Жени похоже "кукуха" поехал основательно . Десять игр без побед , а он ищет оправдание неудач "недостаточной религиозностью игроков". Предположу , что в коллективе есть и атеисты и верующие. Возможно при этом верующие различных конфессий .
Что бы проверить свою гипотезу , пригласил бы попа на собственные деньги , что бы тот осветил всё ,что можно - раздевалки, душевые, ворота, мячи итд, итп - авось бы и помогло...)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:57
кому это интересно?
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