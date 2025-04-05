«Чайка» может уволить главного тренера

Главный тренер «Чайки» Евгений Калешин может быть уволен с занимаемой должности.
По информации источника, руководство ростовского клуба высоко оценивает профессиональные качества бывшего футболиста «Сибири» и «Рубина» Алексея Медведева, который в настоящий момент руководит клубом «Титан» из Медиалиги.
Клуб из Песчанокопского не побеждает в Первой лиге на протяжении десяти матчей. Калешин объясняет недавние неудачи команды недостаточной религиозностью игроков.
Что бы проверить свою гипотезу , пригласил бы попа на собственные деньги , что бы тот осветил всё ,что можно - раздевалки, душевые, ворота, мячи итд, итп - авось бы и помогло...)))
Что бы проверить свою гипотезу , пригласил бы попа на собственные деньги , что бы тот осветил всё ,что можно - раздевалки, душевые, ворота, мячи итд, итп - авось бы и помогло...)))