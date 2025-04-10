В ФНЛ отреагировали на инцидент с футболистом Мухиным

В медиаслужбе ФНЛ прокомментировали источнику инцидент с полузащитником владивостокского «Динамо» Антоном Мухиным.
Ранее агент Антон Смирнов в своём Telegram-канале сообщил, что управляющий «Динамо» Эдуард Сандлер нанёс игроку несколько ударов. Права на хавбека принадлежат «Пари НН», в среду в клубе сообщили, что выясняют обстоятельства инцидента.
Футбольная национальная лига крайне серьёзно воспринимает инцидент, произошедший в ФК «Динамо-Владивосток» с участием президента клуба и игрока команды Антона Мухина. Насилие в любом виде недопустимо в профессиональном спорте и противоречит принципам честной игры, уважения и гуманизма, которые являются основополагающими для футбольного сообщества. На данный момент делом занимаются правоохранительный органы. Надеемся, что подобные ситуации больше не повторятся. Футбол должен оставаться территорией здоровой конкуренции, взаимного уважения и честных принципов.
А так конечно надо разбираться и наказать
А так конечно надо разбираться и наказать
Ну, тогда наверное Сандлер ещё в бане Мухина в Европу "запускал" через его жену... была такая серия.
Ну, тогда наверное Сандлер ещё в бане Мухина в Европу "запускал" через его жену... была такая серия.