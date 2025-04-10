В ФНЛ отреагировали на инцидент с футболистом Мухиным

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вчера, 15:59

В медиаслужбе ФНЛ прокомментировали источнику инцидент с полузащитником владивостокского «Динамо» .

Ранее агент Антон Смирнов в своём Telegram-канале сообщил, что управляющий «Динамо» Эдуард Сандлер нанёс игроку несколько ударов. Права на хавбека принадлежат «Пари НН», в среду в клубе сообщили, что выясняют обстоятельства инцидента.