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В ФНЛ отреагировали на инцидент с футболистом Мухиным

вчера, 15:59

В медиаслужбе ФНЛ прокомментировали источнику инцидент с полузащитником владивостокского «Динамо» Антоном Мухиным.

Ранее агент Антон Смирнов в своём Telegram-канале сообщил, что управляющий «Динамо» Эдуард Сандлер нанёс игроку несколько ударов. Права на хавбека принадлежат «Пари НН», в среду в клубе сообщили, что выясняют обстоятельства инцидента.

Футбольная национальная лига крайне серьёзно воспринимает инцидент, произошедший в ФК «Динамо-Владивосток» с участием президента клуба и игрока команды Антона Мухина. Насилие в любом виде недопустимо в профессиональном спорте и противоречит принципам честной игры, уважения и гуманизма, которые являются основополагающими для футбольного сообщества. На данный момент делом занимаются правоохранительный органы. Надеемся, что подобные ситуации больше не повторятся. Футбол должен оставаться территорией здоровой конкуренции, взаимного уважения и честных принципов.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:04
А разбираться и наказывать как это делал этот персонаж?
Ну, тогда наверное Сандлер ещё в бане Мухина в Европу "запускал" через его жену... была такая серия.
протон
протон
вчера в 16:37
Как они запарили с этими глупыми пустыми шаблонными фразами. При чем тут вообще футбол? Два мужика в бане подрались. Агрессор пусть отвечает по закону. При чем тут вообще "Футбол - территория без насилия"? Они на поле подрались штоле?
Вещий
Вещий
вчера в 16:18
Тут уже уголовкой пахнет а не простым разбирательством...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:08
Напыщенный, высокопарный ,казённый лозунг в ответ на избиение 19 летнего мальчишки...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:02
Сразу этого товарища вспомнил))
А так конечно надо разбираться и наказать
Гость
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