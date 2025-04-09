В «Пари НН» намерены изучить обстоятельства избиения Антона Мухина

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что клуб собирается изучить обстоятельства избиения футболиста Антона Мухина, выступающего за «Динамо-Владивосток» на правах аренды.
Ранее сообщалось, что игрока избил в бане спортивный менеджер Эдуард Сандлер. По данным источников, у футболиста диагностировали сотрясение головного мозга, дисторсию шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей левой окологлазничной области.
Мы совсем недавно получили информацию об инциденте, который произошел во Владивостоке. Об этом стало известно из новостных пабликов. Сейчас мы собираем информацию о случившемся. Намерены получить информацию от «Динамо-Владивосток», а также от игрока. Разумеется, мы категорически против всего, что связано с применением физического воздействия в отношении человека и унижением человеческого достоинства. Сначала нам нужно собрать информацию, чтобы владеть всеми деталями и полной картиной произошедшего. После этого мы будем принимать какие‑либо управленческие решения. Пока преждевременно говорить о конкретных шагах, прежде нам необходимо полностью разобраться в ситуации.
Нельзя ни в коем случае замалчивать эту историю и поощрять уголовщину
Нельзя ни в коем случае замалчивать эту историю и поощрять уголовщину
Должно быть возбужденно уголовное дело, по итогу которого виновные обязаны понести наказание. Или Эдик (который уже раньше в другом деле пытался откупится) решил "заслать" Давиду , чтобы тот подключил административный ресурс?
Должно быть возбужденно уголовное дело, по итогу которого виновные обязаны понести наказание. Или Эдик (который уже раньше в другом деле пытался откупится) решил "заслать" Давиду , чтобы тот подключил административный ресурс?