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В «Пари НН» намерены изучить обстоятельства избиения Антона Мухина

вчера, 22:20

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что клуб собирается изучить обстоятельства избиения футболиста Антона Мухина, выступающего за «Динамо-Владивосток» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что игрока избил в бане спортивный менеджер Эдуард Сандлер. По данным источников, у футболиста диагностировали сотрясение головного мозга, дисторсию шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей левой окологлазничной области.

Мы совсем недавно получили информацию об инциденте, который произошел во Владивостоке. Об этом стало известно из новостных пабликов. Сейчас мы собираем информацию о случившемся. Намерены получить информацию от «Динамо-Владивосток», а также от игрока. Разумеется, мы категорически против всего, что связано с применением физического воздействия в отношении человека и унижением человеческого достоинства. Сначала нам нужно собрать информацию, чтобы владеть всеми деталями и полной картиной произошедшего. После этого мы будем принимать какие‑либо управленческие решения. Пока преждевременно говорить о конкретных шагах, прежде нам необходимо полностью разобраться в ситуации.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:28
Сомнительно что будет что-то подобное.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:22, ред.
Какие такие "управленческие решения."? У парня многочисленные серьёзные повреждения. Предположительно нанёс их человек ранее судимый.

Должно быть возбужденно уголовное дело, по итогу которого виновные обязаны понести наказание. Или Эдик (который уже раньше в другом деле пытался откупится) решил "заслать" Давиду , чтобы тот подключил административный ресурс?
баск
баск
вчера в 23:17, ред.
Конечно-конечно, надо непременно разобраться и прояснить, не сам ли мальчишка молотился спиной и головой об кулаки этого упыря..

Нельзя ни в коем случае замалчивать эту историю и поощрять уголовщину
Futurista
Futurista
вчера в 22:40, ред.
43-летний уголовник избил 19-летнего футболиста...разберутся...
протон
протон
вчера в 22:36
Не удивлюсь, если скажут, что футболист сам поскользнулся в парной и упал.
Гость
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