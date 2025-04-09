В «Пари НН» намерены изучить обстоятельства избиения Антона Мухина

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что клуб собирается изучить обстоятельства избиения футболиста , выступающего за «Динамо-Владивосток» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что игрока избил в бане спортивный менеджер Эдуард Сандлер. По данным источников, у футболиста диагностировали сотрясение головного мозга, дисторсию шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей левой окологлазничной области.

Мы совсем недавно получили информацию об инциденте, который произошел во Владивостоке. Об этом стало известно из новостных пабликов. Сейчас мы собираем информацию о случившемся. Намерены получить информацию от «Динамо-Владивосток», а также от игрока. Разумеется, мы категорически против всего, что связано с применением физического воздействия в отношении человека и унижением человеческого достоинства. Сначала нам нужно собрать информацию, чтобы владеть всеми деталями и полной картиной произошедшего. После этого мы будем принимать какие‑либо управленческие решения. Пока преждевременно говорить о конкретных шагах, прежде нам необходимо полностью разобраться в ситуации.