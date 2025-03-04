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Платини и Блаттера могут приговорить к условному лишению свободы

вчера, 21:43

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер и экс-президент УЕФА Мишель Платини могут быть приговорены к условному тюремному заключению.

Бывших футбольных чиновников обвиняют в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в неэффективном управлении, а также в подделке документов. В 2011 году они организовали выплату 2 миллионов швейцарских франков, прокуратура считает это незаконным.

Суд низшей инстанции Швейцарии оправдал Блаттера и Платини в 2022 году после расследования, длившегося 7 лет, но прокуратура оспорила данное решение.

Сегодня федеральный прокурор Томас Хильдбранд запросил для бывшего президента Платини и экс-главы ФИФА Блаттера двадцать месяцев тюремного заключения условно с двухлетним испытательным сроком.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:00
А где то в Средиземноморье раздался телефонный звонок и из трубке раздалось
- Алло Кока, слышал эти два богатых фармазона , за присвоение миллионов , "условкой" отделались.
- Да ну?
- Я те говорю , это нам за какую то табуретку , по полной "отвесили" , волки...
- И не говори , Мамай - везде беспредел...
)))
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 23:56
Коррупция - это раковая опухоль!
9xddrbs5dxdj
9xddrbs5dxdj
вчера в 22:40
Кругом мошенники,но они все верующие,грехи замаливают взятками и поборами
Гость
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