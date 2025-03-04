Платини и Блаттера могут приговорить к условному лишению свободы

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вчера, 21:43

Бывший президент ФИФА и экс-президент УЕФА могут быть приговорены к условному тюремному заключению.

Бывших футбольных чиновников обвиняют в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в неэффективном управлении, а также в подделке документов. В 2011 году они организовали выплату 2 миллионов швейцарских франков, прокуратура считает это незаконным.

Суд низшей инстанции Швейцарии оправдал Блаттера и Платини в 2022 году после расследования, длившегося 7 лет, но прокуратура оспорила данное решение.