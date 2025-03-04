Платини и Блаттера могут приговорить к условному лишению свободы

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер и экс-президент УЕФА Мишель Платини могут быть приговорены к условному тюремному заключению.
Бывших футбольных чиновников обвиняют в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в неэффективном управлении, а также в подделке документов. В 2011 году они организовали выплату 2 миллионов швейцарских франков, прокуратура считает это незаконным.
Суд низшей инстанции Швейцарии оправдал Блаттера и Платини в 2022 году после расследования, длившегося 7 лет, но прокуратура оспорила данное решение.
Сегодня федеральный прокурор Томас Хильдбранд запросил для бывшего президента Платини и экс-главы ФИФА Блаттера двадцать месяцев тюремного заключения условно с двухлетним испытательным сроком.
- Алло Кока, слышал эти два богатых фармазона , за присвоение миллионов , "условкой" отделались.
- Да ну?
- Я те говорю , это нам за какую то табуретку , по полной "отвесили" , волки...
- И не говори , Мамай - везде беспредел...
)))
- Алло Кока, слышал эти два богатых фармазона , за присвоение миллионов , "условкой" отделались.
- Да ну?
- Я те говорю , это нам за какую то табуретку , по полной "отвесили" , волки...
- И не говори , Мамай - везде беспредел...
)))