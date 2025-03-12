Дело об убийстве Диего Марадоны рассматривают в суде. Обвиняемые могут провести за решёткой четверть века

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сегодня, 19:29

Семья игрока согласна с прокуратурой.

Следователи готовили дело более четырех лет

В Аргентине много убийств, особенно в родном городе Месси – опасном для жизни Росарио. Но когда в новостях говорят, что летом начинается дело об убийстве Диего Марадоны, то мимо такого сообщения не пройти никому ни в одном из городов огромной страны. Бывший аргентинский футболист умер 25 ноября 2020 года в возрасте шестидесяти лет. Сразу созвали врачебную комиссию из двух десятков экспертов. Их вывод неутешительный – действия медиков и сестер, которые опекали Марадону в конце жизни, являются «неуместными, неадекватными и безответственными». Поскольку в медицинской среде есть круговая порука, подобное заявление переводится просто. Скорее всего, Марадону угробили непрофессиональные медики.

Аргентинцы – эмоциональные люди. Фанаты, которые вчера собрались у здания суда, а также дети Марадоны не раз называли личного врача Леонардо Луке «убийцей». Дело серьезное, но обвинению будет непросто доказать самые главные пункты и статьи криминального кодекса. На скамье подсудимых сразу семь медицинских работников, что автоматически позволяет адвокатам спихивать ответственность с одного обвиняемого на другого. А действия восьмой – медсестры, будут рассматривать отдельно в суде присяжных. Если прокуроры докажут, что имела место преступная халатность, то есть врачи догадывались, что Диего Марадона на грани смерти, но ничего не сделали, то главным фигурантам грозит от 8 до 25 лет лишения свободы.

Медиков подставляет тот факт, что после удаления тромба в мозгу Марадона быстро оказался дома. Почему Диего не был в реанимации дольше? Дело точно не в деньгах. Марадона любил всем рассказывать, что у него было 75 миллионов фунтов, которые у него украли. Это выдумка человека с алкогольной зависимостью. Аудит счетов показал, что у Марадоны было больше 4 миллионов фунтов в банках. То есть деньги на лечение у ветерана футбола имелись. Другое дело, что не было желания менять способ жизни. Марадона жил в Дубае со своей подругой Росио Оливой. Диего был на тридцать лет старше, пара постоянно ссорилась. Скорее всего, вместе злоупотребляли алкоголем, ведь устраивали скандалы в отелях на крутых курортах ОАЭ .

Марадона не жил долго, но жил бурно. С юношества был в центре скандалов. Когда футболисты был чуть старше Ямаля, его не взял в заявку на домашний чемпионат мира Сесар Луис Менотти. Легендарный тактик выиграл ЧМ -1978 без Марадоны. Диего спустя восемь лет вытащил в финал и принес кубок команде Билардо. Менотти пережил Марадону на почти четыре года, а Карлос жив до сих пор. Диего, если бы удачно бросил объедаться, запивать все водкой и не искал себе наркотики в Буэнос-Айресе, мог жить до сих пор. Оставлял бы смешные комментарии о футболе, отправился бы на ЧМ -2022 в Катар, где отпраздновал большую победу. Виделся с внуками и оставлял глупые комментарии обо всем, в чем совершенно не разбирался.

Врачи могут получить от восьми лет заключения

В этом деле адвокатам защиты будет сложно. Умер чемпиона мира 1986, идол фанатов из Аргентины. Умер, когда местная сборная ещё не завоевала новое «золотого». Месси на родине в 2020 году недолюбливали и считали, что Лионель не всегда работает за сборную на предельных оборотах, как в лучших сезонах в «Барселоне». А вот Марадона был народным кумиром. Все знали, что Диего заядлый алкоголик и наркоман. Из материалов суда следует, что лечился от двух зависимостей у психиатра Агустины Косачовой. Речь о психиатре, она выписывала таблетки, а были ещё психологи. Косачова настаивает, что Диего умер от физических проблем, а не в результате ненадлежащего лечения психики или давних зависимостей Марадоны.

Но если женщину с русской фамилией признают виновной вместе с Леонардо Луке, то отсидят в тюрьме. Учитывая, что прокуратура готовилась 4 года, у них давно есть все записи разговоров докторов, их переписки и аудиосообщения. Современный человек оставляет слишком много следов, чтобы с легкостью наврать в суде, как было сто лет тому назад. А Марадона не единственный великий игрок, чья смерть вызвала обвинения об убийстве. Врачей Диего судят за непреднамеренное причинение смерти, а вот великий австрийский «Бумажный человек» Маттиас Синделар погиб при загадочных обстоятельствах в январе 1939 года. К тому времени нацисты оккупировали Австрию под радость глупой толпы местных фанатов карлика Гитлера.

Маттиас Синделар иногда ошибочно считали евреем. На самом деле футболист был чешским католиком, фамилия по-настоящему звучит как Шинделарж. Слухи, что Маттиас еврей, появились в Вене отчасти из-за успешности игрока. Снимался в рекламе, играл в фильме, у него был бизнес. В те времена футболисты были бедными. Синделар тоже искал заработки, но народ считал популярного человека богатым. Жизнь футболисту сломал Третий рейх. Маттиас отказался приветствовать нацистов, вскинув правую руку, в матче Австрии и немецкой сборной. Геббельс даже сделал двусмысленное заявление в форме скрытой угрозы после того, как Синделар забил сборной Третьего рейха. Маттиас оставался любителем свободы до своей смерти.

Футболист после становления диктатуры не стеснялся еврейских друзей. Отказывался играть за немецкую сборную и вступать в партию. А когда его нашли мертвым в постели с новой подругой, то пошли версии. Нацисты представили всё как несчастный случай. Полицейские заявили, что пара распивала коньяк. А затем сломанный камин убил спящих людей угарным газом. Сестра Синделара – Роза, пригласила частного детектива. Расспрашивал полицейских. Те намекали, что версию им подсунули нацисты. Смерть легенды вызвала негодование среди горстки честных австрийцев, которые не сотрудничали с нацистами. Но таких людей было мало. Придумывали версии, кроме убийства нацистами. Рассматривали месть бывшей невесты игрока.

Тайна смерти Синделара, к сожалению, не будет раскрыта. А смерть Марадоны расследуют современными методами. Тянули долго, обвиняют всех врачей и медсестер. Дело популистское, хотя основания имеются. Агрессивная позиция детей Диего, а также желание правоохранителей сделать карьеру привели в суд. Жаль, что Марадона ушел так рано. Плохо, что экс-футболиста не оставили в реанимации. Даже если операция не была сложной, речь о пациенте, который когда-то весил 120 килограммов при росте 165 см. Долго получал нагрузки на сердце. Диего недоглядели. А его печальный пример напоминает всем, как важно бороться с опасными зависимостями. Великий Марадона легко мог умереть ещё 30 лет назад от передозировки.