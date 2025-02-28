В Мексике поихитили игрока сборной Уругвая

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вчера, 22:58

Полузащитник мексиканского «Леона» и сборной Уругвая стал жертвой похищения.

Инцидент произошел 27 февраля утром, когда футболист направлялся на тренировку на личном автомобиле. Неизвестные вооруженные лица остановили его, захватили и увезли на расстояние около 25 километров от места происшествия.

Фонсека находился в плену в течение двух часов, после чего был отпущен похитителями. Преступники оставили игрока в безлюдном районе города и скрылись на его автомобиле.

По информации источника, Фонсека не пострадал физически и готов принять участие в ближайшем матче чемпионата Мексики.