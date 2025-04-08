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В дом экс-игрока «Ливерпуля» и «Челси» Бенаюна бросили гранату

вчера, 11:46

В прошедшее воскресенье вечером в городе Рамат-ха-Шарон неизвестный совершил нападение на дом бывшего игрока «Челси» и «Ливерпуля» Йосси Бенаюна.

По данным источника, преступник на мотоцикле подъехал к зданию и бросил гранату в входную дверь, после чего скрылся с места происшествия.

В результате взрыва возник пожар, который был оперативно потушен прибывшими пожарными.

Пострадавших не обнаружено, однако имуществу был причинен ущерб. Правоохранительные органы квалифицируют произошедшее как уголовное нападение, а не террористический акт и ведут расследование.

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