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Камеры в бане, где был избит Антон Мухин, не работали во время инцидента

вчера, 18:13

Ранее сообщалось о произошедшем инциденте, в котором главный тренер и президент баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер был замечен в нанесении побоев 19-летнему футболисту Антону Мухину, выступающему за футбольную команду «Динамо-Владивосток» по договору аренды. Пострадавший спортсмен, принадлежащий «Пари НН», получил черепно-мозговую травму.

По информации источника, правоохранительные органы инициировали запрос записей с камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать сам акт насилия.

В ходе расследования выяснилось, что оборудование видеонаблюдения в помещении функционировало нестабильно на протяжении длительного времени. Незадолго до инцидента специалист был приглашен для устранения неполадок. Однако в день избиения, камеры, включая те, которые были направлены на вход, оказались неработоспособными.

Сотрудники бани, где произошло событие, сообщили полиции о том, что слышали крики. После этого один из участников инцидента удалился в раздевалку, а затем покинул заведение.

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Алексей Богатов
Алексей Богатов
сегодня в 12:24
Омский газмяс?Гатагов
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:42
Интересно, а что делали в одной бане эти два, не имеющих друг к другу никакого отношения, человека? Мухину нужно быстрее бежать из Владивостока и чем быстрее, тем лучше. Почему? Просто Сандлер может не оставить молодого человека в покое.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:37
Они работали бы в женской бане...
протон
протон
вчера в 18:28
Да что ты будешь делать, как только какое-то избиение камеры чудесным образом не работают. Информацию удалили? Можно помочь восстановить информацию с винчестера. Есть такие программки). А откуда вообще в бане камеры? Люди там как правило голые ходят и потом непонятно кто будет эти записи смотреть
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:22
Мутная история... теперь все с удовольствием будут ходить в баню, вдруг ещё чего выгребешь...
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:22
Или из массажного кабинета)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:20
"Сотрудники бани, где произошло событие, сообщили полиции о том, что слышали крики". - Но подумали , что они доносятся из парилки...(
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:18
Частенько у нас камеры не работают, когда это особенно нужно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:17
Как удобно для кого-то))
Futurista
Futurista
вчера в 18:15
Камеры в бане были в бане)...
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