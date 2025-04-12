Камеры в бане, где был избит Антон Мухин, не работали во время инцидента

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вчера, 18:13

Ранее сообщалось о произошедшем инциденте, в котором главный тренер и президент баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер был замечен в нанесении побоев 19-летнему футболисту , выступающему за футбольную команду «Динамо-Владивосток» по договору аренды. Пострадавший спортсмен, принадлежащий «Пари НН», получил черепно-мозговую травму.

По информации источника, правоохранительные органы инициировали запрос записей с камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать сам акт насилия.

В ходе расследования выяснилось, что оборудование видеонаблюдения в помещении функционировало нестабильно на протяжении длительного времени. Незадолго до инцидента специалист был приглашен для устранения неполадок. Однако в день избиения, камеры, включая те, которые были направлены на вход, оказались неработоспособными.

Сотрудники бани, где произошло событие, сообщили полиции о том, что слышали крики. После этого один из участников инцидента удалился в раздевалку, а затем покинул заведение.