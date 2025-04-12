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Ольмо успеет восстановиться к ответному матчу ЛЧ с дортмундской «Боруссией»

вчера, 22:54

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо получил повреждение приводящей мышцы правой ноги во время матча против «Осасуны» 27 марта (3:0). Первоначально ожидалось, что период восстановления займет примерно три недели.

На сегодняшний день Ольмо близок к возвращению в состав команды и уже провел несколько тренировок с основным составом.

Однако руководство клуба намерено действовать осторожно, учитывая частые травмы игрока в текущем сезоне. В связи с этим, Ольмо пропустит пятнадцатый матч сезона – сегодняшний поединок против «Леганеса».

Согласно планам тренерского штаба, Даниэль должен присоединиться к команде для ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» и, при необходимости, выйти на поле для постепенного восстановления игровой формы.

Напомним, что в первом матче «Барселона» одержала уверенную победу над «Боруссией» (4:0). Ответная встреча запланирована на вторник.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:45
Ну тут спешить некуда, и без него разберутся как 4 гола не пропустить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:15
Он там и не нужен будет. Ну, если только во втором тайме минут на 20 выйти, хоть побегать маленько)
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:59
К матчу с Боруссией не стоит торопиться
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