Ольмо успеет восстановиться к ответному матчу ЛЧ с дортмундской «Боруссией»

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вчера, 22:54

Полузащитник «Барселоны» получил повреждение приводящей мышцы правой ноги во время матча против «Осасуны» 27 марта (3:0). Первоначально ожидалось, что период восстановления займет примерно три недели.

На сегодняшний день Ольмо близок к возвращению в состав команды и уже провел несколько тренировок с основным составом.

Однако руководство клуба намерено действовать осторожно, учитывая частые травмы игрока в текущем сезоне. В связи с этим, Ольмо пропустит пятнадцатый матч сезона – сегодняшний поединок против «Леганеса».

Согласно планам тренерского штаба, Даниэль должен присоединиться к команде для ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» и, при необходимости, выйти на поле для постепенного восстановления игровой формы.

Напомним, что в первом матче «Барселона» одержала уверенную победу над «Боруссией» (4:0). Ответная встреча запланирована на вторник.