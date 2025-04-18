Гвардиола высказался о борьбе за выход в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о желании выступать в Лиге чемпионов. Команда идет на 5-м месте в АПЛ .

Я люблю смотреть эти матчи. Это были замечательные игры. Во вторник на «Вилла Парк» состоялся невероятный поединок. «Боруссия» против «Барселоны» тоже – отличная игра.

Я получаю удовольствие и, разумеется, скучаю по этому, но я человек, который редко жалуется на то, что дает ему жизнь – ни в хорошие моменты, ни тем более в плохие.

Такова суть спорта: порой ты играешь не лучшим образом и не заслуживаешь находиться там. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем вернуться туда, где выступают лучшие клубы Европы, и будем сражаться с ними лучше, чем в нынешнем сезоне. Бороться с ними так, как мы это делали последние семь лет – каждый сезон, когда играли там.

Даже когда вылетали, все равно здорово соревновались. И мы продолжим в том же духе. Это мотивация. Ничего плохого в том, чтобы претендовать на выход в Лигу чемпионов, нет.

Мы могли оказаться намного ниже в турнирной таблице АПЛ , если бы не приняли несколько верных решений за последние четыре-пять месяцев. Люди будут говорить, что мы четвертые, но мы могли быть и на 11-м, 12-м, 13-м или 14-м месте – не сомневаюсь. Да, мы играли не лучшим образом, но все еще в наших руках.

Встречи с «Эвертоном» и «Астон Виллой» очень важны – осталось всего шесть игр, времени совсем мало. Я знаю путь отбора на «Этихаде», и мы понимаем, какие игры у нас здесь и какие на выезде. Первая возможность – уже завтра, в Ливерпуле.