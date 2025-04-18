Слот о возможном досрочном чемпионстве: «Вообще об этом не думаю»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос об отношении к возможному досрочному чемпионству. В воскресенье «красные» сыграют с «Лестером» в рамках 33-го тура АПЛ. «Ливерпуль» станет чемпионом, если победит в этой игре, а «Арсенал» уступит «Ипсвичу».
Я вообще об этом не думаю. Мои мысли сейчас сконцентрированы на «Лестере» и на нашей команде. На том, как нам стать сильнее, в чем можем прибавить.
В первом тайме против «Вест Хэма» мы могли сыграть гораздо убедительнее, и во втором тоже было немало эпизодов, над которыми следует поработать.
Мы много трудились над этим в течение недели, а теперь готовимся к «Лестеру». Влиять мы можем лишь на ту игру, что предстоит – а это поединок с «Лестером».
Специалист подчеркнул, что совершенно не задумывается о титуле.
Скажу честно – нет, не думаю. Вряд ли вы мне поверите, но это правда. Всю свою жизнь я живу в настоящем моменте. Не смотрю ни назад, ни вперед – я такой человек.
Люди постоянно утверждают: «Надо наслаждаться путешествием», но для тренера главное – это следующая игра. Наверное, именно поэтому, работая столько лет в футболе, я привык жить день за днем и стараться повлиять на то, что могу – на сегодняшний день.