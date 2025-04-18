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Слот о возможном досрочном чемпионстве: «Вообще об этом не думаю»

вчера, 17:25

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос об отношении к возможному досрочному чемпионству. В воскресенье «красные» сыграют с «Лестером» в рамках 33-го тура АПЛ. «Ливерпуль» станет чемпионом, если победит в этой игре, а «Арсенал» уступит «Ипсвичу».

Я вообще об этом не думаю. Мои мысли сейчас сконцентрированы на «Лестере» и на нашей команде. На том, как нам стать сильнее, в чем можем прибавить.

В первом тайме против «Вест Хэма» мы могли сыграть гораздо убедительнее, и во втором тоже было немало эпизодов, над которыми следует поработать.

Мы много трудились над этим в течение недели, а теперь готовимся к «Лестеру». Влиять мы можем лишь на ту игру, что предстоит – а это поединок с «Лестером».

Специалист подчеркнул, что совершенно не задумывается о титуле.

Скажу честно – нет, не думаю. Вряд ли вы мне поверите, но это правда. Всю свою жизнь я живу в настоящем моменте. Не смотрю ни назад, ни вперед – я такой человек.

Люди постоянно утверждают: «Надо наслаждаться путешествием», но для тренера главное – это следующая игра. Наверное, именно поэтому, работая столько лет в футболе, я привык жить день за днем и стараться повлиять на то, что могу – на сегодняшний день.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 17:47
Только в мыслях все равно проскакивает
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:43, ред.
Правильно, существует только сейчас, но только не думать о том что получится если что то делаешь невозможно если делаешь конечно, так что да, не поверим. Хотя может и вправду не думает и всё это багаж Клоппа
shur
shur
вчера в 17:33
...Лестерская сказка запомнилась на всю жизнь...! Так выпьем за нового победителя...!!! Удачи Ливеру,пусть посланник Египта поставить жирную точку в этой истории,аминь!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:31
Да ладно , Арне - ну хоть чуть - чуть...)
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