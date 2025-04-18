Аморим: «При счёте 2:4 казалось, что все кончено, но здесь всё возможно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги Европы. МЮ одержал победу над «Лионом» в четвертьфинале турнира (5:4 после дополнительного времени, общий счет 7:6).

Я смотрел документальный фильм о финале Лиги чемпионов 1999 года, где «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Баварией» (2:1), забив два гола на последних минутах, чтобы почерпнуть вдохновение. Это был великолепный вечер. Команда была уставшей, и при счете 2:4 казалось, что всё кончено, но здесь возможно всё. Мы выпустили Харри Магуайра в атаку, так как он – единственный, кто может забить головой. Майну ещё не удалось восстановиться после травмы, но он действительно хорош в ограниченном пространстве и способен забивать подобные голы. Сегодня был удачный день. Мы хорошо начали матч, но не смогли поддерживать стабильный уровень игры. Как только я замечаю усталость в команде, мы часто теряем контроль. В эпизодах с двумя пропущенными голами нам нужно было действовать лучше. Есть много аспектов, которые требуют улучшения, но мы по-прежнему сохраняем боевой дух.