Аморим: «При счёте 2:4 казалось, что все кончено, но здесь всё возможно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги Европы. МЮ одержал победу над «Лионом» в четвертьфинале турнира (5:4 после дополнительного времени, общий счет 7:6).
Я смотрел документальный фильм о финале Лиги чемпионов 1999 года, где «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Баварией» (2:1), забив два гола на последних минутах, чтобы почерпнуть вдохновение. Это был великолепный вечер. Команда была уставшей, и при счете 2:4 казалось, что всё кончено, но здесь возможно всё. Мы выпустили Харри Магуайра в атаку, так как он – единственный, кто может забить головой. Майну ещё не удалось восстановиться после травмы, но он действительно хорош в ограниченном пространстве и способен забивать подобные голы. Сегодня был удачный день. Мы хорошо начали матч, но не смогли поддерживать стабильный уровень игры. Как только я замечаю усталость в команде, мы часто теряем контроль. В эпизодах с двумя пропущенными голами нам нужно было действовать лучше. Есть много аспектов, которые требуют улучшения, но мы по-прежнему сохраняем боевой дух.
"Я смотрел документальный фильм о финале Лиги чемпионов 1999 года, где «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Баварией» (2:1), забив два гола на последних минутах, чтобы почерпнуть вдохновение."
Лучше бы ты в том матче увидел уровень, на котором играл тот, настоящий МЮ, и попытался хотя бы немного к нему приблизиться.
Простите, болельщики МЮ, за такую жёсткую критику. Но просто в конце 90-х начале 00-х я очень семпатизировал МЮ, и запомнил команду именно в статусе грозных красных дьяволов, как их тогда называли. И видя сегодня как команда находится на дне, а тренер ей ещё и восхищается, ещё и находит наглость проводить параллель с МЮ образца 1999 года, - ничего, кроме негативных эмоций это не вызывает.
"Я смотрел документальный фильм о финале Лиги чемпионов 1999 года, где «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Баварией» (2:1), забив два гола на последних минутах, чтобы почерпнуть вдохновение."
Лучше бы ты в том матче увидел уровень, на котором играл тот, настоящий МЮ, и попытался хотя бы немного к нему приблизиться.
Простите, болельщики МЮ, за такую жёсткую критику. Но просто в конце 90-х начале 00-х я очень семпатизировал МЮ, и запомнил команду именно в статусе грозных красных дьяволов, как их тогда называли. И видя сегодня как команда находится на дне, а тренер ей ещё и восхищается, ещё и находит наглость проводить параллель с МЮ образца 1999 года, - ничего, кроме негативных эмоций это не вызывает.