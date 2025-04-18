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Аморим: «При счёте 2:4 казалось, что все кончено, но здесь всё возможно»

вчера, 08:11
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед5 : 4Логотип футбольный клуб ЛионЛионЗакончился в доп. время

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги Европы. МЮ одержал победу над «Лионом» в четвертьфинале турнира (5:4 после дополнительного времени, общий счет 7:6).

Я смотрел документальный фильм о финале Лиги чемпионов 1999 года, где «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Баварией» (2:1), забив два гола на последних минутах, чтобы почерпнуть вдохновение. Это был великолепный вечер. Команда была уставшей, и при счете 2:4 казалось, что всё кончено, но здесь возможно всё. Мы выпустили Харри Магуайра в атаку, так как он – единственный, кто может забить головой. Майну ещё не удалось восстановиться после травмы, но он действительно хорош в ограниченном пространстве и способен забивать подобные голы. Сегодня был удачный день. Мы хорошо начали матч, но не смогли поддерживать стабильный уровень игры. Как только я замечаю усталость в команде, мы часто теряем контроль. В эпизодах с двумя пропущенными голами нам нужно было действовать лучше. Есть много аспектов, которые требуют улучшения, но мы по-прежнему сохраняем боевой дух.

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Все комментарии
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:19
...мало того, Он сравнил ту Баварию с Лионом,классом ниже,да и ещё в десятиром !!! Столь наглости надо ещё иметь, экспертный наш!!! Аж прослезился, спасибо за слова о том МЮ, у меня стаж боления с того момента и берёт отчёт!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:31
Наш кинолюбитель черпает тактические навыки из кинофильмов! А что? Ведь получилось! Любите кино, друзья, оно важнейшее из искусств!
112910415
112910415
вчера в 10:50
такая вот радость на развалинах ...
dp2k4mxattq7
dp2k4mxattq7
вчера в 10:02
Матч получился на славу.
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:48, ред.
Чему радуется этот "мега-тренер". Тому, что не смог удержать комфортный счёт 2:0, и в концовке матча его команда пропустила два мяча за 7 минут, тем самым переведя время в овертайм. Или может тому, что в овертайме, будучи в меньшинстве Лион за 5 минут закатил ещё два гола манкунианцам. А может тому, что команда некогда наводящая страх на любой топ-клуб мира, теперь ковыляет на обе ноги во второсортном турнире.

"Я смотрел документальный фильм о финале Лиги чемпионов 1999 года, где «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Баварией» (2:1), забив два гола на последних минутах, чтобы почерпнуть вдохновение."

Лучше бы ты в том матче увидел уровень, на котором играл тот, настоящий МЮ, и попытался хотя бы немного к нему приблизиться.

Простите, болельщики МЮ, за такую жёсткую критику. Но просто в конце 90-х начале 00-х я очень семпатизировал МЮ, и запомнил команду именно в статусе грозных красных дьяволов, как их тогда называли. И видя сегодня как команда находится на дне, а тренер ей ещё и восхищается, ещё и находит наглость проводить параллель с МЮ образца 1999 года, - ничего, кроме негативных эмоций это не вызывает.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:34, ред.
Да уж, удачный день это действительно правильная формулировка, отскок ещё называется. Ну и Лион тоже "молодцы". Вообще конечно вот весь французский чемпионат состоит из аутсайдеров АПЛ: один ПСЖ, три МЮ, один Саутгемптон и тринадцать Вульверхемптонов
резьба
резьба
вчера в 09:28
МЮ напоминает команды чемпионшипа, одинаковые действия, суета и игровое безумие.
Futurista
Futurista
вчера в 08:40, ред.
"Смотрел документальный фильм")👆...вроде "как вчера" это было)...Сульшер...как только не склоняли фамилию наши комментаторы)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:17
Сам себя не похвалишь-никто не похвалит...
Гость
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