Консейсау покинет пост главного тренера «Милана» по окончании сезона

1745217620

вчера, 09:40

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер «Милана» уйдет из клуба по окончании сезона.

50-летний португалец возглавил команду в декабре 2024 года. Под его руководством «Милан» провел 24 матча во всех турнирах, из которых одержал 11 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

Также покинет команду его соотечественник нападающий , который был арендован из «Челси».