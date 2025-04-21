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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2024/2025

Консейсау покинет пост главного тренера «Милана» по окончании сезона

вчера, 09:40

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау уйдет из клуба по окончании сезона.

50-летний португалец возглавил команду в декабре 2024 года. Под его руководством «Милан» провел 24 матча во всех турнирах, из которых одержал 11 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

Также покинет команду его соотечественник нападающий Жоау Феликс, который был арендован из «Челси».

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Все комментарии
Petruccio
Petruccio ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 19:00
Спасибо.
Petruccio
Petruccio ответ резьба (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:59
Кто там осторожно бегал в атаку??? Бежали сломя голову. Ты ни одного матча Милана не смотрел.
alexgurzan
alexgurzan ответ Petruccio (раскрыть)
вчера в 18:59
Уже поправили.
Petruccio
Petruccio ответ резьба (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:55, ред.
Уважаемые модераторы!
А можете как то уже реагировать на эти хамские комменты персонажа резьба? С чего вдруг этот субъект позволяет себе писать, что у меня опустошенная башка???
Petruccio
Petruccio ответ резьба (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:52
Да ты что?! А чего в дерби с Интером Милан понесся вперёд. Хотя все знают, что нерадзурри смертельны на контратаках. А росонерри понеслись огалив тылы. А потом ещё и высокий прессинг. Итог 5-1.
Твоя теория мертва и не имеет права на жизнь.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:39
Пока не вернут мафиози берлускони( царствие ему гангстерное), толку не будет. Голиани и Сильвио, держали всю федерацию под прицелом и не только итальянскую.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:33, ред.
Жозе встряхнет Милан и сделает его великим, но через три года, может оказаться,что это НЕТОЧНО.
Vilar
Vilar
вчера в 15:56
Засланный казачок, отправил окончательно Милан в ж@пу. Перед подписанием контракта надо проверять на Полиграфе.
Petruccio
Petruccio ответ резьба (раскрыть)
вчера в 13:46
Твой Мартинес защитник среднего уровня, которому не хватает класса. А школьник Кубарси постоянно ошибается позиционно. Поэтому Барса по 3 гола пропускает от Бенфики, Сельты и т.д.
Petruccio
Petruccio ответ резьба (раскрыть)
вчера в 13:38
Возьми матч с Ромой на выездне в ЛЕ, играя в большинстве кое-как забили один гол. Почти полное отсутствие голевых моментов. Причем тут игра в обороне, если ноль игры в атаке. Игра в позиционке нулевая. Если закрыть Леао и Тео, то вообще ничего не будет. А ты тут со своими Тшау, Томори, Калюлю не в тему.
Niagara
Niagara
вчера в 13:36
вернуть Мальдини и сделать уборку в составе
Petruccio
Petruccio ответ резьба (раскрыть)
вчера в 13:35
    резьба
    резьба
    вчера в 13:34
    Если сейчас в Барселоне убрать Мартинеса и Кубарси, заменив в старте на весь сезон косячником Араухо и в пару поставить Куэнку 17-летнего или Форта, как было у Милана, играл Тиав из молодежки весь сезон в старте. И вот они ругают Пиоли, какой чудовищный тренер, как он все запорол, везде он виноват.
    резьба
    резьба ответ Petruccio (раскрыть)
    вчера в 13:24
      Petruccio
      Petruccio ответ A.S.A (раскрыть)
      вчера в 12:57
      Чего, чего, выжимал максимум??? Это можно сказать лишь про чемпионский сезон, гдё всё, как говорится, совпало.
      А в прошлом сезоне вылет из кубка Италии, дома от Атланты. Позорный вылет от Ромы в ЛЕ. В ответной игре большую часть матча в большинстве играли, а удар в створ на 70 какой-то минуте нанесли. Если у него закрыли левый фланг, то его Милан ничего больше не мог создать. И сплошной позор с Интером в любых турнирах.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 11:38
      самое грустное, что клуб разваливается не только на поле, не только как старый стадион, не только в сознании поколений, которые уже ассоциируют Милан с прошлым.
      идет саботаж на уровне быдло-руководства.
      отсюда разложение в фанатском среде.
      нет ни одной положительной тенденции и ясной цели. есть пустословие и дурость.
      Златан просто мерзавец. боссы клуба подонки.
      вернуть Мальдини вряд ли получится при этой мафии.
      конечно, критиковать легко, ругать каждый может, но так обращаться великим клубом????
      Comentarios
      Comentarios ответ A.S.A (раскрыть)
      вчера в 11:14
      Пиоли тоже чет не хватало Милану нужент такой тренер прям со стержнем стержнем
      A.S.A
      A.S.A
      вчера в 10:55
      Может стоит извиниться перед Пиоли и Малдини и уговорить их вернуться в клуб???!!!
      Стефано выжимал максимум из состава, боролся за чемпионство, завоевал чемпионство, но болельщикам этого было мало, они думали что будут теперь вечно побеждать?! Вот вам и результат
      2424ewjvwym5
      2424ewjvwym5
      вчера в 10:54
      Не справился португалец в Милане, завалил клуб,хотя по осени надежды были
      протон
      протон
      вчера в 10:44
      Пока не вернут в руководство ЛЕГЕНДУ Милана ПАОЛО МАЛЬДИНИ, ничего хорошего не будет!
      Incredulous
      Incredulous
      вчера в 10:32
      Да уж, не по силам Серёге оказался Милан.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 09:44
      Это следовало ожидать
      Гость
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