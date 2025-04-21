Консейсау покинет пост главного тренера «Милана» по окончании сезона

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау уйдет из клуба по окончании сезона.
50-летний португалец возглавил команду в декабре 2024 года. Под его руководством «Милан» провел 24 матча во всех турнирах, из которых одержал 11 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.
Также покинет команду его соотечественник нападающий Жоау Феликс, который был арендован из «Челси».
А можете как то уже реагировать на эти хамские комменты персонажа резьба? С чего вдруг этот субъект позволяет себе писать, что у меня опустошенная башка???
А можете как то уже реагировать на эти хамские комменты персонажа резьба? С чего вдруг этот субъект позволяет себе писать, что у меня опустошенная башка???
Твоя теория мертва и не имеет права на жизнь.
Твоя теория мертва и не имеет права на жизнь.
Не зная темы, не лезь в разговор.
Не зная темы, не лезь в разговор.
Пиоли в "провальном" сезоне 70% матчей играл без основных центральных защитников Калюлю и Томори, они почти весь сезон провели в лазарете.
Эксперты вроде МатчТВ вылезли.
Пиоли в "провальном" сезоне 70% матчей играл без основных центральных защитников Калюлю и Томори, они почти весь сезон провели в лазарете.
Эксперты вроде МатчТВ вылезли.
А в прошлом сезоне вылет из кубка Италии, дома от Атланты. Позорный вылет от Ромы в ЛЕ. В ответной игре большую часть матча в большинстве играли, а удар в створ на 70 какой-то минуте нанесли. Если у него закрыли левый фланг, то его Милан ничего больше не мог создать. И сплошной позор с Интером в любых турнирах.
А в прошлом сезоне вылет из кубка Италии, дома от Атланты. Позорный вылет от Ромы в ЛЕ. В ответной игре большую часть матча в большинстве играли, а удар в створ на 70 какой-то минуте нанесли. Если у него закрыли левый фланг, то его Милан ничего больше не мог создать. И сплошной позор с Интером в любых турнирах.
идет саботаж на уровне быдло-руководства.
отсюда разложение в фанатском среде.
нет ни одной положительной тенденции и ясной цели. есть пустословие и дурость.
Златан просто мерзавец. боссы клуба подонки.
вернуть Мальдини вряд ли получится при этой мафии.
конечно, критиковать легко, ругать каждый может, но так обращаться великим клубом????
идет саботаж на уровне быдло-руководства.
отсюда разложение в фанатском среде.
нет ни одной положительной тенденции и ясной цели. есть пустословие и дурость.
Златан просто мерзавец. боссы клуба подонки.
вернуть Мальдини вряд ли получится при этой мафии.
конечно, критиковать легко, ругать каждый может, но так обращаться великим клубом????
Стефано выжимал максимум из состава, боролся за чемпионство, завоевал чемпионство, но болельщикам этого было мало, они думали что будут теперь вечно побеждать?! Вот вам и результат
Стефано выжимал максимум из состава, боролся за чемпионство, завоевал чемпионство, но болельщикам этого было мало, они думали что будут теперь вечно побеждать?! Вот вам и результат