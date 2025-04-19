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Анчелотти отказался отвечать на вопрос о своём будущем

вчера, 14:57

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ушёл от ответа на вопрос о своём будущем.

Мы оценим будущее в конце сезона, а не сейчас. Работа в сборной Бразилии? Я сейчас не обсуждаю своё будущее. Я полностью сосредоточен на двух оставшихся титулах.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:37
Представляю как папу Карло все уже достали с этим вопросом
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:29
Спасибо, Дружище Дорогой!!!!!!!
Тебе, Божьей Благодати и твоей Семье!!!!!!!
Спасибо, Дружище, спасибо!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:19
Будущее у него без Реала.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:57
...Витя,друг любезный! В Белокаменной солнышко, ходили в Храм,
постоял у плащеницы, осветили кулич с яйцами, раздал неимущим
по чуть-чуть! Здоровья Брат с Праздником Великой Субботы!!!
Capral
Capral
вчера в 15:38
Правильно ответил, а я бы ещё и послал, чтоб не лезли с идиотскими вопросами...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:11
Правильно Карло , зачем гадать беспочвенно - придёт время узнаем....)
Гость
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