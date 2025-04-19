Анчелотти отказался отвечать на вопрос о своём будущем

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ушёл от ответа на вопрос о своём будущем.
Мы оценим будущее в конце сезона, а не сейчас. Работа в сборной Бразилии? Я сейчас не обсуждаю своё будущее. Я полностью сосредоточен на двух оставшихся титулах.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ушёл от ответа на вопрос о своём будущем.
Мы оценим будущее в конце сезона, а не сейчас. Работа в сборной Бразилии? Я сейчас не обсуждаю своё будущее. Я полностью сосредоточен на двух оставшихся титулах.
https://youtu.be/px2jrJ-xALY
Тебе, Божьей Благодати и твоей Семье!!!!!!!
Спасибо, Дружище, спасибо!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Тебе, Божьей Благодати и твоей Семье!!!!!!!
Спасибо, Дружище, спасибо!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
постоял у плащеницы, осветили кулич с яйцами, раздал неимущим
по чуть-чуть! Здоровья Брат с Праздником Великой Субботы!!!
постоял у плащеницы, осветили кулич с яйцами, раздал неимущим
по чуть-чуть! Здоровья Брат с Праздником Великой Субботы!!!