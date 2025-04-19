Анчелотти отказался отвечать на вопрос о своём будущем

Главный тренер «Реала» ушёл от ответа на вопрос о своём будущем.

Мы оценим будущее в конце сезона, а не сейчас. Работа в сборной Бразилии? Я сейчас не обсуждаю своё будущее. Я полностью сосредоточен на двух оставшихся титулах.