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Анчелотти будет отправлен в отставку, если «Реал» не обыграет «Атлетик»

вчера, 11:12
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен, если команда не обыграет «Атлетик» в матче 32-го тура Ла Лиги.

По информации источника, руководство клуба рассматривает эту игру как тест для Анчелотти. В случае увольнения будет найден временный тренер.

Матч между «Реалом» и «Атлетиком» состоится сегодня, 20 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Niagara
Niagara
вчера в 17:17
надеюсь это случится сегодня
nz4h2xduxdwa
nz4h2xduxdwa
вчера в 16:51, ред.
Как говорит сам Карло Анчелотти: пожуëм - увидим🤨
UncleZack
UncleZack ответ резьба (раскрыть)
вчера в 16:31
Финал ЛЧ 1990 проходил в Вене между Миланом и Бенфикой.
Перед игрой Эйсебио приходил на могилу своего наставника и молил снять проклятие,не помогло,Милан выиграл 1-0.
Deemon37
Deemon37 ответ дурман (раскрыть)
вчера в 16:22
Зиндан типо семака, без переца (мюллера)пустое место
Deemon37
Deemon37 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:20
Придет шарлатан зиндан
112910415
112910415
вчера в 16:04
Чему быть, того всё равно не миновать...
FootFun
FootFun
вчера в 15:17
В матчах с Арсеналом у Реала всплыли на ружу и дали о себе знать все их проблемы и слабости, хотя до этого было два разгрома от Балаугранс
RM_35
RM_35
вчера в 15:15, ред.
надо дождаться кубка, а там посмотрим!! а так надо было бы тогда менять тренера уже после первой игры с арсеналом!!
ну я надеюсь и Анчи и конечно же игроки соберутся и все выиграют!!!
Vilar
Vilar
вчера в 15:01
Это шантаж. Как всегда утка из секретного соккерского источника...
Ну, и кого они позовут? Наверное, Ганчаренко или Шалимова? Нет, точно Карпина, он сборной, всё равно не нужен...
резьба
резьба
вчера в 14:25, ред.
Вспоминается вера в Тен Хага. И одна забавная история, ставшая судьбой целого футбольного клуба. Поучительная история в контексте утраты уважения животных к людям.
Сказка называется "проклятие Гуттманна", венгерского тренера португальской Бенфики, который привел клуб к двум подряд победам в 1961 и 1962 году в кубке европейских чемпионов. Когда нищий Гуттманн смиренно попросил у клуба за свои достижения прибавку к зарплате, руководство Бенфики держа в уме состав ответило, что клуб имеющий таких бриллиантовых футболистов победит и без тренера, твоя заслуга минимальна. На что офигевший от их наглости и презрения венгр ответил "вы без меня 100 лет ничего не выиграете" и ушел из клуба.
С тех пор до 2062 года клуб ожидает снятия проклятия. Они вышли 5 раз в финал кубка чемпионов но не победили ни разу. Они вышли 3 раза в финал кубка УЕФА (лиги европы сейчас) но не победили ни разу.
Для Реала главное, чтобы Анчелотти ничего не сказал похожего.
дурман
дурман
вчера в 13:46
Лучше не найдут, если Клопп или Зидан не согласятся
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:43
Папа, я с тобой!!!
Ags_0701
Ags_0701
вчера в 13:30
Если обыграет тоже, только немного позднее)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:22
да, смена игры помогла бы Мадриду.
со стороны кажется, что быстро вывести Мадрид из кризиса Анчелотти нужно возвращать Крооса, или покупать равноценную замену, а таких игроков нет.
да Перес хочет Субименди или Родри, но задешево, а лучше бесплатно.
так что выход тут только один, свежий взгляд на футбол.
от Анчелотти не дождаться новых революционных идей.
остается одно - новый тренер. новый стиль.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:18
Перес все видит, и решил сыграть на опережение.
в летом клубный чемпионат мира, и президент Реала вынужден принять срочное решение. нельзя терять время. Перес хочет финал КЧМ. и победу.
знаете сколько там призовые ?))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:10
Да если даже выиграет Реал , Анчелотти пора уже было уходить в конце прошлого сезона. Реал с таким составом игроков не перестал прогрессировать, а наоборот деградирует. Всему своё время, при всём уважении к Папе Карло ,его время в Реале закончилось . Жду Зидана .
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:54
Сколько уже было у него таких отставок. Но сегодня, вам действительно будет трудно. Вероятно, в чемпионате уже всё ясно, вопрос в другом- как играть 26-го, чтобы снова не порадовать фликоподобных. Если внутри команды такой бардак, то вообще непонятно, как выходить на поле с таким настроеним.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:24
Если папу Карло увольнять сейчас , то желательно брать тренера с прицелом на будущий сезон!Чтобы он уже понимал потенциал команды! А то зачем это увольнение , только чтобы уволить?
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 12:20
Думаю будет ничья,игроки Реала потеряли искры в глазах,нет былого азарта,вера и в себя и в тренера потеряна.Думаю игроки не будут рвать опу.
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:58, ред.
В любом случае, ему придётся уходить и в принципе уже неважно, когда это случится: после матча с Атлетиком или после завершения сезона.
Эпоха Карло Анчелотти в Реале близится к своему концу. Это понимают и многие футбольные эксперты, это понимает, скорее всего, и сам Анчелотти.
Располагая сильнейшими игроками, Анчелотти не может выстроить грамотную,
слаженную организационную командную игру. Такое впечатление, что Анчелотти потерял нити управления своей командой. Отсюда и все неудачи и просчёты. Нужен новый, способный и грамотный тренер, который сможет вернуть "Реалу" его былое величие. И главным кандидатом на этот пост скорее всего является Хаби Алонсо.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:46
Черепахин убрал конкурента
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:39
Сейчас каждый матч для Анчелотти может стать последним. Любая осечка, в любой игре станет последним гвоздём в крышку гроба тренерства папы Карло в Реале. Думаю, Перес уже окончательно решил распрощаться с Карло, только ждёт подходящего момента, этой очередной осечки, чтобы максимально оправдать своё решение в глазах общественности.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:28
Только так можно оживить Реал))) говорят, ведущие игроки сами разработали план на финал кубка Испании. Будет интересно, что у них выйдет))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 11:27
Атлетик тоже наверное устал после ЛЕ...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:23, ред.
Вот это поворот, ну к этому и шло, но была какая то надежда что Карло дадут доработать сезон. Смена тренера сейчас означает что руководство клуба готово пожертвовать всеми титулами в этом году ради того чтобы ускорить перестройку клуба. Тем более зачем им проверять Анчелотти если и так и так дело решённое и они собрались его уволить? Это похоже на такой способ дать игрокам возможность самим избавиться от тренера. Сегодня Атлетик победит, можно смело брать похоже)
4jzgrfpq88z4
4jzgrfpq88z4
вчера в 11:17
Пора папе Карло на выход
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:15
Думаю, ему того и надо...
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