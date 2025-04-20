Анчелотти будет отправлен в отставку, если «Реал» не обыграет «Атлетик»

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вчера, 11:12

Главный тренер мадридского «Реала» может быть уволен, если команда не обыграет «Атлетик» в матче 32-го тура Ла Лиги.

По информации источника, руководство клуба рассматривает эту игру как тест для Анчелотти. В случае увольнения будет найден временный тренер.

Матч между «Реалом» и «Атлетиком» состоится сегодня, 20 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:00 по московскому времени.