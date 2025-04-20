Анчелотти будет отправлен в отставку, если «Реал» не обыграет «Атлетик»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен, если команда не обыграет «Атлетик» в матче 32-го тура Ла Лиги.
По информации источника, руководство клуба рассматривает эту игру как тест для Анчелотти. В случае увольнения будет найден временный тренер.
Матч между «Реалом» и «Атлетиком» состоится сегодня, 20 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:00 по московскому времени.
Эпоха Карло Анчелотти в Реале близится к своему концу. Это понимают и многие футбольные эксперты, это понимает, скорее всего, и сам Анчелотти.
Располагая сильнейшими игроками, Анчелотти не может выстроить грамотную,
слаженную организационную командную игру. Такое впечатление, что Анчелотти потерял нити управления своей командой. Отсюда и все неудачи и просчёты. Нужен новый, способный и грамотный тренер, который сможет вернуть "Реалу" его былое величие. И главным кандидатом на этот пост скорее всего является Хаби Алонсо.
Эпоха Карло Анчелотти в Реале близится к своему концу. Это понимают и многие футбольные эксперты, это понимает, скорее всего, и сам Анчелотти.
Располагая сильнейшими игроками, Анчелотти не может выстроить грамотную,
слаженную организационную командную игру. Такое впечатление, что Анчелотти потерял нити управления своей командой. Отсюда и все неудачи и просчёты. Нужен новый, способный и грамотный тренер, который сможет вернуть "Реалу" его былое величие. И главным кандидатом на этот пост скорее всего является Хаби Алонсо.