Бывший тренер ПСЖ ведёт переговоры с Катаром

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вчера, 10:03

Главный тренер «Аль-Духаиль» входит в список претендентов на пост наставника сборной Катара. Переговоры между сторонами уже начались.

Сообщается, что Гальтье может заменить Луиса Гарсию, который после двух ничьих и поражения на Кубке наций Персидского залива оказался в затруднительном положении. А успехи француза в «Аль-Духаиль» заставали руководство катарского футбола обратить на него внимание. В свою очередь, в клубе Гальтье заменит бывший тренер сборной Алжира Джамель Бельмади.