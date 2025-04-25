Бывший тренер ПСЖ ведёт переговоры с Катаром

Главный тренер «Аль-Духаиль» Кристоф Гальтье входит в список претендентов на пост наставника сборной Катара. Переговоры между сторонами уже начались.
Сообщается, что Гальтье может заменить Луиса Гарсию, который после двух ничьих и поражения на Кубке наций Персидского залива оказался в затруднительном положении. А успехи француза в «Аль-Духаиль» заставали руководство катарского футбола обратить на него внимание. В свою очередь, в клубе Гальтье заменит бывший тренер сборной Алжира Джамель Бельмади.
Напомним, 58-летний француз возглавил «Аль-Духаиль» в октябре 2023 года, через четыре месяца после того, как покинул ПСЖ. Под руководством Гальтье клуб из Дохи провёл 58 игр (33 победы, 6 ничьих и 19 поражений). Также Гальтье привёл «Аль-Духаиль» к победе в Кубке Катара.