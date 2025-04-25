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Футболист «Манчестер Сити» признался, что не смотрит футбол

вчера, 10:48

Полузащитник «Манчестер Сити» Матеуш Нуньеш сообщил о том, что не смотрит футбол.

Я на самом деле не смотрю футбол. Я просто не смотрю футбол. Просто потому, что наша повседневная жизнь наполнена футболом.

Знаете, это то же самое, как если бы вы работали за компьютером и, возвращаясь домой, не хотели бы садиться за компьютер.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 21:12, ред.
Думаю, он имел в виду другое, возможно, вы не совсем поняли. Я представитель одной из профессии, о которых вы упоминали. Я могу участвовать на конференциях, форумах, семинар-тренингах по своей профессии. По повышению квалификации обучение и т.д. Но, я тоже не смотрю Тв передачи, касающиеся своей профессии. Там многое не реальность...
Karkaz
Karkaz ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 16:34
Гарет Бэйл
Бэйл любил играть в футбол – или, по крайней мере, любил играть за сборную Уэльса. Но как часто подчёркивала мадридская пресса, Гарету более интересен гольф.

«Я действительно не смотрю много матчей, честно говоря, я скорее посмотрю гольф», – заявил Бэйл в интервью ESPN в 2018.

Карлос Тевес
Тевес любит «Бока Хуниорс», а «Бока Хуниорс» любит Тевеса. Но восторг «Эль Апаче» не распространяется на всю игру в целом. Как и Бэйл, он предпочитает махать клюшкой, или наблюдать за тем, как ей машут профессионалы.

«Я не люблю футбол», – сказал Тевес в интервью Clarin в 2018. «Если по одному каналу показывают матч "Барселоны" и "Реала", а по другому каналу турнир по гольфу, я выберу гольф. Я никогда не был фанатом просмотра матчей. Я люблю играть и чувствовать мяч у себя в ногах».

Габриэль Батистута
Однажды, во время интервью на аргентинском ТВ, он признался: «Я не люблю футбол, это просто моя работа».

Бобби Замора
«Я не могу назвать себя большим поклонником футбола», – сказал Замора в интервью Daily Mail в 2012. «Я не смотрю матчи по вечерам. На самом деле, намного больше футболистов, чем принято считать, относятся к игре также, просто они не говорят об этом, как я. Пока что я не знаю, чем хотел бы заниматься по окончании карьеры, но если в список задач будет входить просмотр футбольных матчей, то это явно не для меня».

Роналдиньо

В интервью известному испанскому стримеру Ибаю Льяносу в 2021 году он сказал: «Я никогда не смотрю футбол в одиночку. Я люблю глянуть хайлайты или голы, но мне неинтересно смотреть матчи полностью».
112910415
112910415
вчера в 13:22
да что в нем интересного ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:58
не смотрит футбол, так как матчи тяжело даются МС ))
и все силы и эмоции остаются там, на поле.
Нуньеш даже не защитник, но Пеп перевел его, больше некого.
рад что Нуньеш не разучился подключаться к атакам, и красиво завершил рывок Доку важным победным голом в воротам Мартинеса.
sihafazatron
sihafazatron ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 11:25
С этим не поспоришь!))
Шоу Бенни Хилла сейчас не снимают вроде, вот наверно МЮ их заменяет. Осталось только вместо комментаторов включать ту забавную музыку))
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:21
МЮ - кладезь знаний. Для футболистов - как нужно раскручивать на деньги руководство клубов; для тренеров - куда не нужно идти работать; а для зрителей - возможность видеть воочию лучшего игрока мира Магуайра. 😉
sihafazatron
sihafazatron ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 11:18
Он лишь сказал, что не смотрит рядовые матчи, ну чему можно научиться, глядя как МЮ мучается с очередным соперником?)))
И Роналду стал таким не потому что сидел на диване и глядел в ящик))
А так согласен: Век живи, век учись!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:08
Признался)) Пытали что ли?
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:08
Молодой и глупый.

Это тоже самое, что врачи не интересовались бы новыми методиками работы; или физики дома не просматривали результаты научных конференций; или строители не вникали постоянно в новые технологии.

Да тот же Роналду таким стал только потому, что всё своё свободное время тратил на изучение футбола и оттачивание своего мастерства.

Когда читаю подобное от людей - мол, я работой не интересуюсь во вне рабочее время, то думаю - а правильную ли ты работу себе выбрал?
протон
протон
вчера в 11:06
Значит не быть ему тренером.
shlomo
shlomo
вчера в 11:02
Выйдет на пенсию вот тогда и будет смотреть...:)))
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