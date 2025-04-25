Футболист «Манчестер Сити» признался, что не смотрит футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Матеуш Нуньеш сообщил о том, что не смотрит футбол.
Я на самом деле не смотрю футбол. Я просто не смотрю футбол. Просто потому, что наша повседневная жизнь наполнена футболом.
Знаете, это то же самое, как если бы вы работали за компьютером и, возвращаясь домой, не хотели бы садиться за компьютер.
Это тоже самое, что врачи не интересовались бы новыми методиками работы; или физики дома не просматривали результаты научных конференций; или строители не вникали постоянно в новые технологии.
Да тот же Роналду таким стал только потому, что всё своё свободное время тратил на изучение футбола и оттачивание своего мастерства.
Когда читаю подобное от людей - мол, я работой не интересуюсь во вне рабочее время, то думаю - а правильную ли ты работу себе выбрал?
Это тоже самое, что врачи не интересовались бы новыми методиками работы; или физики дома не просматривали результаты научных конференций; или строители не вникали постоянно в новые технологии.
Да тот же Роналду таким стал только потому, что всё своё свободное время тратил на изучение футбола и оттачивание своего мастерства.
Когда читаю подобное от людей - мол, я работой не интересуюсь во вне рабочее время, то думаю - а правильную ли ты работу себе выбрал?
И Роналду стал таким не потому что сидел на диване и глядел в ящик))
А так согласен: Век живи, век учись!!!
И Роналду стал таким не потому что сидел на диване и глядел в ящик))
А так согласен: Век живи, век учись!!!