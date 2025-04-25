Футболист «Манчестер Сити» признался, что не смотрит футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» сообщил о том, что не смотрит футбол.

Я на самом деле не смотрю футбол. Я просто не смотрю футбол. Просто потому, что наша повседневная жизнь наполнена футболом.

Знаете, это то же самое, как если бы вы работали за компьютером и, возвращаясь домой, не хотели бы садиться за компьютер.