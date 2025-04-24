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Анчелотти: «Гюлеру не хватает мощи в единоборствах»

вчера, 08:48

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча Ла Лиги с «Хетафе» (1:0) ответил на вопрос об игровом времени полузащитника команды Арды Гюлера. Футболист забил единственный гол поединка с «тёмно-синими».

Чего не хватало Гюлеру, чтобы играть чаще в нынешнем сезоне? Всё дело в системе. Если мы играем 4-4-2, он не сможет находиться в опорной зоне, поскольку единственное место, которое он может занять – это правый фланг.

Но если мы играем 4-4-3, то он может быть очень хорош в роли инсайда.

Он много трудится. Ему не хватает мощи в единоборствах. Но у него много иных качеств. Говорю это даже не из-за гола, а из-за того, как он вел игру.

Возможно, прозвучит безумно, но он в будущем способен играть на позиции опорного хавбека. В схеме 4-4-3, не 4-4-2. Его качества и [умение] конструировать игру замечательны.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:15
мог бы и побольше похвалить !
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:58
Сегодня его критиковать было не обязательно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:57
4-4-3 разрешается играть только Реалу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 09:54
Или посадит турка за физ.подготлау, то потеряет что то в технике
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:53
Или тренер использует сильные стороны Гюлера, или оставит его на лавке, ибо не знает как наилучшем образе внедрить турка в свою систему. Может, при новом тренере что то измениться
z28g9ch4sn2p
z28g9ch4sn2p
вчера в 09:35
Сказал много и ни о чём.
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:34, ред.
Всё верно говорит папа Карло. Гюлер техничный, по футбольному умный игрок, с отличным пасом и ударом. Но слишком какой-то хлипкий, иногда не уверенный. Ему бы в аренду на годик в какой-то середняк, но с постоянной игровой практикой, чтобы набрался опыта, немного огрубел, оброс мясом. И как по мне, он слишком нервничает на поле, из-за чего часто суетится, ошибается и растворяется на поле. Ему бы хладнокровия как у Рюдигера. Но это тоже приходит с опытом, хотя и есть исключения, такие как Рауль Асенсио, который в с первых минут на поле за главную команду, ведёт себя настолько хладнокровно и по футбольному дерзко, как будто он играет за эту команду уже не один сезон.

А с другой стороны, отправлять Гюлера в аренду - это ослабить ротацию в команде. А сейчас, когда новые турниры появляются как грибы после дождя, и количество игр увеличивается на порядок, а вместе с этим и увеличивается количество травм игроков от перегрузок, длина скамейки запасных может прямым образом повлиять на результаты команды в конце сезона.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:26, ред.
Ну если Гюлера можно только при схеме 4-4-3 то я бы на его месте сваливал бы поскорее из этой команды, на поле он точно не выйдет. Ну а по схеме 8-7-13 в принципе все нормально бы сыграли, даже сантехник стадиона
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:24
Игрок гол забил, принёсший "Реалу" победу, можно сказать подвиг совершил, а Анчелотти его критикует... Вот, зануда какой..)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:09
А вместо кого он будет играть при схеме 4-4-3? Вместо Куртуа?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:02
Главное, что забивает...
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