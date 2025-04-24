Анчелотти: «Гюлеру не хватает мощи в единоборствах»

Главный тренер «Реала» после матча Ла Лиги с «Хетафе» (1:0) ответил на вопрос об игровом времени полузащитника команды . Футболист забил единственный гол поединка с «тёмно-синими».

Чего не хватало Гюлеру, чтобы играть чаще в нынешнем сезоне? Всё дело в системе. Если мы играем 4-4-2, он не сможет находиться в опорной зоне, поскольку единственное место, которое он может занять – это правый фланг.

Но если мы играем 4-4-3, то он может быть очень хорош в роли инсайда.

Он много трудится. Ему не хватает мощи в единоборствах. Но у него много иных качеств. Говорю это даже не из-за гола, а из-за того, как он вел игру.

Возможно, прозвучит безумно, но он в будущем способен играть на позиции опорного хавбека. В схеме 4-4-3, не 4-4-2. Его качества и [умение] конструировать игру замечательны.