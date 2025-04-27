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Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Йокогаму» и выйти в 1/2 ЛЧ Азии

сегодня, 00:25

Японский «Йокогама Ф-Маринос» потерпел поражение от саудовского «Аль-Насра» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов АФК (1:4).

Вывел команду из Саудовской Аравии вперёд Джон Дуран на 27-й минуте. Садио Мане на 31-й удвоил преимущество клуба. Третьим голом отметился Криштиану Роналду на 38-й. На 49-й Дуран сделал дубль. В составе японцев мяч забил Кота Ватанабе на 53-й. На 73-й полузащитник был удалён, получив вторую жёлтую карточку.

«Аль-Наср» прошёл в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары «Кавасаки» (Япония) — «Аль-Садд» (Катар).

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:10
Рон красавчик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Байкал вышел из берегов....Пошла большая вода.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:09
нет, отскочило от штанги в спину и от спины в ворота
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:37
японцы неприятно удивили.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:30
А так наверно дубль Дурана больше помог))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:29
По классике в пустые с метра замкнул из оффсайда?)))))
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