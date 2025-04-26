«Кристал Пэлас» обыграл «Астон Виллу» и стал первым финалистом Кубка Англии

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вчера, 21:12

«Кристал Пэлас» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 1/2 финала Кубка Англии (3:0).

Счёт на 31-й минуте открыл Эберечи Эзе. На 54-й в составе хозяев поля пенальти не реализовал . Удвоил преимущество лондонской команды Исмаила Сарр на 58-й. На 90+4-й сенегальский футболист сделал дубль.

«Орлы» вышли в финал турнира, где сыграют с победителем пары «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити».