«Кристал Пэлас» обыграл «Астон Виллу» и стал первым финалистом Кубка Англии

«Кристал Пэлас» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 1/2 финала Кубка Англии (3:0).
Счёт на 31-й минуте открыл Эберечи Эзе. На 54-й в составе хозяев поля пенальти не реализовал Жан-Филипп Матета. Удвоил преимущество лондонской команды Исмаила Сарр на 58-й. На 90+4-й сенегальский футболист сделал дубль.
«Орлы» вышли в финал турнира, где сыграют с победителем пары «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити».
Эмери кажется, разучился побеждать в кубковых турнирах.
Кристал Пэлас знает, как унижать Виллу.
увы, никаких выводов с прошлых встреч с Пэлас Эмери не сделал.
Эмери сам себя переиграл. нет мощи в центре поля ему без Онана.
но зачем то убрал в матче с ПСЖ, не смогли дожать ПСЖ.
убрал с МанСити и в концовке пропустили гол.
а сегодня в матче КП не выпустил Онана. что такое?
Эмери кажется, разучился побеждать в кубковых турнирах.
Кристал Пэлас знает, как унижать Виллу.
увы, никаких выводов с прошлых встреч с Пэлас Эмери не сделал.
Эмери сам себя переиграл. нет мощи в центре поля ему без Онана.
но зачем то убрал в матче с ПСЖ, не смогли дожать ПСЖ.
убрал с МанСити и в концовке пропустили гол.
а сегодня в матче КП не выпустил Онана. что такое?
Например шпорам стоило бы задуматься об этом тренере.
Например шпорам стоило бы задуматься об этом тренере.