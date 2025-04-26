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«Кристал Пэлас» обыграл «Астон Виллу» и стал первым финалистом Кубка Англии

вчера, 21:12
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Кристал Пэлас» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 1/2 финала Кубка Англии (3:0).

Счёт на 31-й минуте открыл Эберечи Эзе. На 54-й в составе хозяев поля пенальти не реализовал Жан-Филипп Матета. Удвоил преимущество лондонской команды Исмаила Сарр на 58-й. На 90+4-й сенегальский футболист сделал дубль.

«Орлы» вышли в финал турнира, где сыграют с победителем пары «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:39
настоящий кубок, 1 проигрыш и вылет, а не вот это все с ответными
Petruccio
Petruccio
вчера в 22:55
Гласснер конечно крутой тренер. С Айнтрахтом ЛЕ брал. Вольфсбург в ЛЧ выводил. И здесь вышел в финал старейшего турнира.
Например шпорам стоило бы задуматься об этом тренере.
Petruccio
Petruccio
вчера в 22:53
Странно. Эмери же как раз кубковый тренер.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:49
Гласнер крутой тренер.
Эмери кажется, разучился побеждать в кубковых турнирах.
Кристал Пэлас знает, как унижать Виллу.
увы, никаких выводов с прошлых встреч с Пэлас Эмери не сделал.
Эмери сам себя переиграл. нет мощи в центре поля ему без Онана.
но зачем то убрал в матче с ПСЖ, не смогли дожать ПСЖ.
убрал с МанСити и в концовке пропустили гол.
а сегодня в матче КП не выпустил Онана. что такое?
shur
shur
вчера в 22:14
...без лишней скромности, в том году переживал за Сорок и получилось! А в этом неравнодушен к Пэласу, они в финале!
Надо постараться совсем чуть-чуть, с Форестом и с Сити можно
и нужно играть так как они играют сейчас, удачи!!!
протон
протон
вчера в 21:41
Гласснер выведет их в ЛЕ и уйдет на повышение с чистой душой
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:34
Ничего себе, аж 3:0 ! Неожиданно, однако!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:28
Посмотрел матч. Раньше говорили, что баскетбол игра негров. Но в футболе темнокожих тоже становится больше...В обеих командах много темнокожих, разница кто-то темнее, кто-то светлее, типа мулат. И опасные моменты создавали темнокожие и голы забили негры. В 3 голе один негр отобрал мяч у другого негра, сделал передачу на Сарр, защитник-негр не догнал мяч...Будущее футбола за ними))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:19
Кто бы мог подумать!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:18
Что то как то легко КП обыграл АВ
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:13
Эх тренеришка, все профукал. Надо в любимую ле идти на следующий год))
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