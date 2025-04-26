«Бавария» одержала крупную победу над «Майнцем»

«Бавария» обыграла «Майнц» в матче 31-го тура Бундеслиги (3:0).
Счёт на 27-й минуте открыл Лерой Сане. Удвоил преимущество мюнхенского клуба Майкл Олисе на 40-й. Третьим голом отметился Эрик Дайер на 84-й.
«Бавария» лидирует в чемпионате Германии (75 очков). «Майнц» идёт 6-м (47 баллов).
Достойно команда сыграла в ЛЧ, и только череда обидных травм не позволила команде пройти, вполне проходимый Интер. Так разве не заслуживает добрых слов Компани?! Конечно он молодец, но для того, чтобы подтвердить завоевания этого сезона, надо, также удачно и Достойно пройти следущий сезон, чтобы не получилось, как у Алонсо...
Однако, если в клубе готовится замена тренера, Бавария для меня становится неинтересной. Ну а пока- пожелаем команде и её тренеру- достойно завершить сезон, они это заслужили, назло, всем, кто не верил в команду и её тренера!!!!!!!
Достойно команда сыграла в ЛЧ, и только череда обидных травм не позволила команде пройти, вполне проходимый Интер. Так разве не заслуживает добрых слов Компани?! Конечно он молодец, но для того, чтобы подтвердить завоевания этого сезона, надо, также удачно и Достойно пройти следущий сезон, чтобы не получилось, как у Алонсо...
Однако, если в клубе готовится замена тренера, Бавария для меня становится неинтересной. Ну а пока- пожелаем команде и её тренеру- достойно завершить сезон, они это заслужили, назло, всем, кто не верил в команду и её тренера!!!!!!!