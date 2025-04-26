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«Бавария» одержала крупную победу над «Майнцем»

вчера, 18:31
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 0Логотип футбольный клуб МайнцМайнцМатч завершен

«Бавария» обыграла «Майнц» в матче 31-го тура Бундеслиги (3:0).

Счёт на 27-й минуте открыл Лерой Сане. Удвоил преимущество мюнхенского клуба Майкл Олисе на 40-й. Третьим голом отметился Эрик Дайер на 84-й.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии (75 очков). «Майнц» идёт 6-м (47 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт ФК «Бавария»
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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:32
В бундесе все понятно, колбасников уже не догнать
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:23
Хорошая игра Баварии,расправились с Майнцем.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:34
Травмы...(((
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:21
Мюнхен и Кейна можно поздравить с чемпионством))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:14
Можно сказать на классе приблизились к чемпионству
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:51
Что же так не играли против Интера
Capral
Capral
вчера в 18:51, ред.
Рано пока поздравлять Баварию с чемпионством, но в принципе, один маленький шажочек остался мюнхенцам до заветной Салатницы. Однако, уже сейчас можно подвести небольшие итоги. Итак: молодой, неопытный, начинающий тренер Компани сумел вдохнуть новую жизнь в мертвейшую команду, которую оставил ему Тухель. Более того, Компани, сумел полностью избавить команду от зависимости от Кейна, на которого играла вся команда в прошлом сезоне. Сейчас, игроки Баварии уже не ищут Кейна в штрафной, играют раскованно и больше комбинируют, а от этого и меньше стало навесов. Упамекано, который в прошлом сезоне, у Тухеля был космической дырой и проходным двором, у Компани стал железобетонной стеной в ЦЗ!!! У команды исчез страх в глазах, она поверила в себя. Фактически, с первого захода, Компани поставил организованный футбол, подвижный и маневренный, именно то, чего не было у Тухеля.
Достойно команда сыграла в ЛЧ, и только череда обидных травм не позволила команде пройти, вполне проходимый Интер. Так разве не заслуживает добрых слов Компани?! Конечно он молодец, но для того, чтобы подтвердить завоевания этого сезона, надо, также удачно и Достойно пройти следущий сезон, чтобы не получилось, как у Алонсо...
Однако, если в клубе готовится замена тренера, Бавария для меня становится неинтересной. Ну а пока- пожелаем команде и её тренеру- достойно завершить сезон, они это заслужили, назло, всем, кто не верил в команду и её тренера!!!!!!!
Вещий
Вещий
вчера в 18:40
После перерыва футболисты "Майнца" попытались оказать давление на оборону мюнхенского клуба, проведя несколько позиционных атак подряд. Создали пару моментов "карнавальные", но на этом и ограничились....
Гость
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