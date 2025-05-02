Гвардиола: «Я думаю, что Эрлинг сможет сыграть до начала КЧМ-2025»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказал мнение о шансах травмированного нападающего Эрлинга Холанда появиться на поле до начала Клубного чемпионата мира.
24-летний норвежец получил повреждение левой лодыжки 30 марта в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Борнмута» (2:1).
Я надеюсь на это. Думаю, он сможет выйти на поле до чемпионата мира... Я почти уверен, что все захотят сыграть в финале Кубка Англии. Когда команда достигает финала, каждый хочет в нем участвовать. Все будет зависеть от того, как игроки будут себя чувствовать и как пройдет их восстановление.
Как по мне, тот же Мармуш, как минимум не хуже Эрлинга, и с моей субъективной точки зрения, ещё и лучше для команды. Египтянин более подвижен, более мобилен на поле, и главное, он более командный игрок чем норвежец.
Холанд более однообразный, и заточен конкретно на функцию замыкателя, и имеет для этого все необходимые качества. А Мармуш более разносторонний игрок, который может и за мячом опустится ниже, и по флангам перемещаться, и на дриблинге соперника обвести, и подачу на партнёров сделать. Может Холанд в плане чистого ЦН и более эффективен чем Мармуш, но египтянин мне видится более полезным именно в игровой системе Гвардиолы, где многое построенно на командной игре и взаимопонимании между партнёрами. Но, ещё раз оговорюсь, это лишь моё, субъективное видение ситуации.
Как по мне, тот же Мармуш, как минимум не хуже Эрлинга, и с моей субъективной точки зрения, ещё и лучше для команды. Египтянин более подвижен, более мобилен на поле, и главное, он более командный игрок чем норвежец.
Холанд более однообразный, и заточен конкретно на функцию замыкателя, и имеет для этого все необходимые качества. А Мармуш более разносторонний игрок, который может и за мячом опустится ниже, и по флангам перемещаться, и на дриблинге соперника обвести, и подачу на партнёров сделать. Может Холанд в плане чистого ЦН и более эффективен чем Мармуш, но египтянин мне видится более полезным именно в игровой системе Гвардиолы, где многое построенно на командной игре и взаимопонимании между партнёрами. Но, ещё раз оговорюсь, это лишь моё, субъективное видение ситуации.
А так разноплановые напы, им в паре играть надо
А так разноплановые напы, им в паре играть надо