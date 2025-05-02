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Гвардиола: «Я думаю, что Эрлинг сможет сыграть до начала КЧМ-2025»

вчера, 09:20

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказал мнение о шансах травмированного нападающего Эрлинга Холанда появиться на поле до начала Клубного чемпионата мира.

24-летний норвежец получил повреждение левой лодыжки 30 марта в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Борнмута» (2:1).

Я надеюсь на это. Думаю, он сможет выйти на поле до чемпионата мира... Я почти уверен, что все захотят сыграть в финале Кубка Англии. Когда команда достигает финала, каждый хочет в нем участвовать. Все будет зависеть от того, как игроки будут себя чувствовать и как пройдет их восстановление.

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Все комментарии
qnraperfx2t3
qnraperfx2t3
вчера в 11:25
Кому вообще этот кчм нужен
sihafazatron
sihafazatron ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 09:56
В чем-то ты прав. Но выигрывать щас стали не из-за отсутствия норвега. Кдб заиграл, Доку щас хорош, нашли основную пару цз и крайки стали лучше....да и победы-то натужные. Не сказал бы, что сити "выздоровел".
А так разноплановые напы, им в паре играть надо
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:49, ред.
Это всё, конечно хорошо, но вот смотрю без Эрлинга у команды дела пошли в гору, выигрывают в каждом матче. И тут возникает резонный вопрос: а действительно ли Холанд является настолько фундаментальные игроком для Ман Сити, как это преподносят, или же такие высказывания сильно преувеличены.

Как по мне, тот же Мармуш, как минимум не хуже Эрлинга, и с моей субъективной точки зрения, ещё и лучше для команды. Египтянин более подвижен, более мобилен на поле, и главное, он более командный игрок чем норвежец.
Холанд более однообразный, и заточен конкретно на функцию замыкателя, и имеет для этого все необходимые качества. А Мармуш более разносторонний игрок, который может и за мячом опустится ниже, и по флангам перемещаться, и на дриблинге соперника обвести, и подачу на партнёров сделать. Может Холанд в плане чистого ЦН и более эффективен чем Мармуш, но египтянин мне видится более полезным именно в игровой системе Гвардиолы, где многое построенно на командной игре и взаимопонимании между партнёрами. Но, ещё раз оговорюсь, это лишь моё, субъективное видение ситуации.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:38
В финале пусть сыграет, а на кчм не нужно))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:22
Хотелось бы, чтобы форвард команды был в строю...
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