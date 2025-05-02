Гвардиола: «Я думаю, что Эрлинг сможет сыграть до начала КЧМ-2025»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказал мнение о шансах травмированного нападающего появиться на поле до начала Клубного чемпионата мира.

24-летний норвежец получил повреждение левой лодыжки 30 марта в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Борнмута» (2:1).

Я надеюсь на это. Думаю, он сможет выйти на поле до чемпионата мира... Я почти уверен, что все захотят сыграть в финале Кубка Англии. Когда команда достигает финала, каждый хочет в нем участвовать. Все будет зависеть от того, как игроки будут себя чувствовать и как пройдет их восстановление.