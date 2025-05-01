Защитник «Барселоны» Кунде получил травму подколенного сухожилия

«Барселона» сообщила о том, что защитник Жюль Кунде получил травму подколенного сухожилия левой ноги. Сроки восстановления пока неизвестны.
Футболист был вынужден покинуть поле в концовке первого тайма матча 1/2 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером» (3:3).
Кто там рвался на поле? Пора достойно заменить товарища по команде, проявить себя.
Кто там рвался на поле? Пора достойно заменить товарища по команде, проявить себя.
Хреновые дела у Барсы.
Хреновые дела у Барсы.
в прошлых сезонах Араухо на фланге душил Винисиуса и Уильямса.
впереди как раз игры с Реалом и Бильбао.
однако Барса обязана подарить финал роботу Кунде.
в защите надо внимательно играть.
Интер на угловых вообще монстры.
они и Баварии так забивали. это не случайность.
нужно что то делать
в прошлых сезонах Араухо на фланге душил Винисиуса и Уильямса.
впереди как раз игры с Реалом и Бильбао.
однако Барса обязана подарить финал роботу Кунде.
в защите надо внимательно играть.
Интер на угловых вообще монстры.
они и Баварии так забивали. это не случайность.
нужно что то делать
Хорошо что Араухо оправился да и судя по второму тайму - начал понимать футбол Флика.
Скоро в ЛЛ проходной матч, хотел бы увидеть - Ольмедо. На противоположном фланге - Форта. Мартин ужасен, Бальдэ оставить для Интера.
Хорошо что Араухо оправился да и судя по второму тайму - начал понимать футбол Флика.
Скоро в ЛЛ проходной матч, хотел бы увидеть - Ольмедо. На противоположном фланге - Форта. Мартин ужасен, Бальдэ оставить для Интера.