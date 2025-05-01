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Защитник «Барселоны» Кунде получил травму подколенного сухожилия

вчера, 18:23
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Барселона» сообщила о том, что защитник Жюль Кунде получил травму подколенного сухожилия левой ноги. Сроки восстановления пока неизвестны.

Футболист был вынужден покинуть поле в концовке первого тайма матча 1/2 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером» (3:3).

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 22:00
Бобу Марли нужно отдохнуть
Futurista
Futurista
вчера в 21:22
От месяца до трёх...
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:06
Сглазили Кунде. Здоровья ему и скоройшего возвращения!
Кто там рвался на поле? Пора достойно заменить товарища по команде, проявить себя.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:00, ред.
Сначала слёг Лева, а теперь и Хищник...
Хреновые дела у Барсы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:41
неприятная травма.
в прошлых сезонах Араухо на фланге душил Винисиуса и Уильямса.
впереди как раз игры с Реалом и Бильбао.
однако Барса обязана подарить финал роботу Кунде.
в защите надо внимательно играть.
Интер на угловых вообще монстры.
они и Баварии так забивали. это не случайность.
нужно что то делать
протон
протон
вчера в 19:33
Киборг сломался в самый неподходящий момент. Отыграть столько игр в сезоне и вылететь тогда,когда его помощь нужна больше всего. Скорейшего возвращения на поле.
Хорошо что Араухо оправился да и судя по второму тайму - начал понимать футбол Флика.
Скоро в ЛЛ проходной матч, хотел бы увидеть - Ольмедо. На противоположном фланге - Форта. Мартин ужасен, Бальдэ оставить для Интера.
Comentarios
Comentarios
вчера в 19:08
Кунде хорош
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:25
Матч был на пределах возможностей, хорошо что травмированных ещё так мало
Гость
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