Защитник «Барселоны» Кунде получил травму подколенного сухожилия

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вчера, 18:23

«Барселона» сообщила о том, что защитник получил травму подколенного сухожилия левой ноги. Сроки восстановления пока неизвестны.

Футболист был вынужден покинуть поле в концовке первого тайма матча 1/2 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером» (3:3).