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Кунде может пропустить ответный матч Лиги чемпионов против «Интера»

сегодня, 00:46
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде получил травму, из-за которой рискует пропустить ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Француз начал матч в стартовом составе «сине-гранатовых» в первом полуфинале Лиги чемпионов против миланского «Интера» (3:3), но был вынужден покинуть поле на 42-й минуте, уступив место Эрику Гарсии.

По данным журналиста Хави Мигеля, предварительные прогнозы неблагоприятные: почти нет сомнений, что Кунде не сможет сыграть в ответном матче с «нерадзурри», который пройдет на стадионе «Сан-Сиро» во вторник, 6 мая.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 08:26
Что придумать, таких защитников, который бегает и в защите и в атаке нет...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 08:24
Здоровья Кунде и Лаутаро. Лаутаро на ровном месте получил травму.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:28
Ему здоровья, а барсе нужно что то придумывать....
Брулин
Брулин
сегодня в 03:44
После его ухода атакующий потенциал фланга сильно просел
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:36
Плохо. Защита теряет в качестве. Будет трудно на Сан Сиро
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
сегодня в 01:23
Свою работу он уже сделал.. В Севилье .. Пусть отдохнёт.. 🤭
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:49
Но в Милан он наверняка слетает, такой модник не пропустит))
А так жаль конечно, здоровья Кунде. Да и Лаутаро тоже
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