Кунде может пропустить ответный матч Лиги чемпионов против «Интера»

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сегодня, 00:46

Защитник «Барселоны» получил травму, из-за которой рискует пропустить ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Француз начал матч в стартовом составе «сине-гранатовых» в первом полуфинале Лиги чемпионов против миланского «Интера» (3:3), но был вынужден покинуть поле на 42-й минуте, уступив место .

По данным журналиста Хави Мигеля, предварительные прогнозы неблагоприятные: почти нет сомнений, что Кунде не сможет сыграть в ответном матче с «нерадзурри», который пройдет на стадионе «Сан-Сиро» во вторник, 6 мая.