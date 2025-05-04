«Шальке» уволил главного тренера за два тура до конца сезона

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вчера, 14:53

Руководство «Шальке-04» приняло решение отправить в отставку главного тренера и его помощника Роберта Моленара после серии из четырёх матчей без побед.

Обязанности специалиста в оставшихся до конца сезона двух турах будет исполнять Якоб Фимпель, ранее работавший со второй командой гельзенхирхенцев.

В апреле клуб объявил о том, что ван Вондерен покинет свою должность после окончания сезона.