«Шальке» уволил главного тренера за два тура до конца сезона

Руководство «Шальке-04» приняло решение отправить в отставку главного тренера Киса ван Вондерена и его помощника Роберта Моленара после серии из четырёх матчей без побед.
Обязанности специалиста в оставшихся до конца сезона двух турах будет исполнять Якоб Фимпель, ранее работавший со второй командой гельзенхирхенцев.
В апреле клуб объявил о том, что ван Вондерен покинет свою должность после окончания сезона.
Гпмбургу тоже пора и в этом году они очень близки к этому
Гпмбургу тоже пора и в этом году они очень близки к этому
была новость, что Рауль будет новым гл.тр. Шальке.
мадридист даже выступал за немецкий клуб.
теперь Шальке снова дает шанс Раулю, как и после выдворение из Реала.
была новость, что Рауль будет новым гл.тр. Шальке.
мадридист даже выступал за немецкий клуб.
теперь Шальке снова дает шанс Раулю, как и после выдворение из Реала.