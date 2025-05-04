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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияГермания. Вторая Бундеслига 2024/2025

«Шальке» уволил главного тренера за два тура до конца сезона

вчера, 14:53

Руководство «Шальке-04» приняло решение отправить в отставку главного тренера Киса ван Вондерена и его помощника Роберта Моленара после серии из четырёх матчей без побед.

Обязанности специалиста в оставшихся до конца сезона двух турах будет исполнять Якоб Фимпель, ранее работавший со второй командой гельзенхирхенцев.

В апреле клуб объявил о том, что ван Вондерен покинет свою должность после окончания сезона.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 17:28
А что плохого в рурском дерби?
Гпмбургу тоже пора и в этом году они очень близки к этому
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:25
Шальке то зачем возвращаться? Для рурского дерби? Кому они там нужны. Возвращаться пора Гамбургу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:19
Хунтелаар все еще за Шальке играет? )) шутка.
была новость, что Рауль будет новым гл.тр. Шальке.
мадридист даже выступал за немецкий клуб.
теперь Шальке снова дает шанс Раулю, как и после выдворение из Реала.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:12
Сезон для гельзенхирхенцев завершен, вылет в третью Бундеслигу им не грозит, как и повышение в классе. Сейчас нужно всё взвесить, решить кто будет новым главным тренером команды на следующий сезон, заняться комплектованием команды, т.к нынешний состав показал, что не готов бороться за высокие цели!!! Шальке пора возвращаться в Бундеслигу!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:55
"Страйк без побед" - увольнение вместе с помощником...
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