Гаго уволен с поста главного тренера «Бока Хуниорс»

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вчера, 10:18

Карьера в аргентинском клубе «Бока Хуниорс» подошла к концу после поражения команды от «Ривер Плейта» (1:2). Руководство клуба подвело итоги работы тренера и пришло к выводу, что ему не удалось стабилизировать ситуацию в команде.

В пресс-релизе, опубликованном после матча, «Бока Хуниорс» официально объявила о расставании с Гаго. Его место временно займет Мариано Эррон.

Однако ожидается, что в ближайшее время на пост главного тренера будет назначен Густаво Кинтерос, который в данный момент остается без работы.