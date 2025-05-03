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Гаго уволен с поста главного тренера «Бока Хуниорс»

вчера, 10:18
Ривер ПлейтЛоготип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)2 : 1Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока ХуниорсМатч завершен

Карьера Фернандо Гаго в аргентинском клубе «Бока Хуниорс» подошла к концу после поражения команды от «Ривер Плейта» (1:2). Руководство клуба подвело итоги работы тренера и пришло к выводу, что ему не удалось стабилизировать ситуацию в команде.

В пресс-релизе, опубликованном после матча, «Бока Хуниорс» официально объявила о расставании с Гаго. Его место временно займет Мариано Эррон.

Однако ожидается, что в ближайшее время на пост главного тренера будет назначен Густаво Кинтерос, который в данный момент остается без работы.

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5sac2s2p9erm
5sac2s2p9erm
вчера в 10:24
Мудрое решение руководства, тренер явно не тянет.
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