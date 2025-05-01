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«Манчестер Юнайтед» расстанется с двумя сотрудниками из числа руководства

вчера, 23:28

По информации источника, два сотрудника «Манчестер Юнайтед» из числа руководства должны покинуть клуб в рамках нового этапа увольнений от совладельца МЮ Джима Рэтклиффа.

Речь идёт о директоре по футбольным инновациям и аналитике Ричарде Хокинсе и Дэвиде Харрисоне, занимающем должность директора по футбольным операциям. Оба специалиста были проинформированы о решении, в данный момент обсуждаются условия увольнения.

Сообщается, что Рэтклифф хочет сократить численность сотрудников «Юнайтед» на 200 человек.

При этом клуб работает над наймом новых людей, на этой неделе к работе приступит Майкл Сансони, который возглавит отдел данных. Ранее он покинул пост старшего инженера-моделировщика в команде «Мерседес» Формулы-1. Компания Рэтклиффа INEOS является акционером и основным партнёром гоночной команды.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:14
Увольняют и берут сразу! Чудное творится в некогда великом клубе!
25jhaxcb8f7h
25jhaxcb8f7h
вчера в 23:54
Сначала раздували штат , теперь вынуждены сокращать
Гость
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