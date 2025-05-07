Игроки сборной России предстали в образах родственников-фронтовиков

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вчера, 18:59

В преддверии 80‑й годовщины Победы футболисты сборной России приняли участие в художественной фото‑реконструкции «Зеркало памяти».

Полузащитник и нападающий , победитель чемпионата страны , бронзовые призёры Евро‑2008 и , чемпион России , бывший полузащитник национальной команды , двукратная чемпионка России Надежда Смирнова и трёхкратная чемпионка страны Лина Якупова предстали в образах своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Прадед Сергея Пиняева служил в НКВД. Виктор Дмитриевич Пиняев был награждён медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа» и «За Победу над Германией».

Прабабушка Алексея Батракова Любовь Васильевна Кошелева была лётчицей.

Пётр Иванович Никулин, прадед Ивана Облякова, воевал на Карельском фронте, был связистом.

Дед Динияра Билялетдинова Исмаил Ашряфетдинович Ашряфетдинов служил на Балтийском флоте, был награждён орденом Отечественной войны II степени и получил медаль «За боевые заслуги».

Михаил Фёдорович Сычёв, дед Дмитрия Сычёва, командовал стрелковым взводом 51‑й армии, также был награждён орденом Отечественной войны II степени.

Вазир Хазырович, прадед Лины Якуповой, — танкист и участник боёв на Курской дуге.

Шаймярдан Жамалетдинович Жамалетдинов, прадед Надежды Смирновой, служил в 6‑й гвардейской танковой армии и был награждён орденом Отечественной войны II степени.

Николай Филлипович Глушаков, дед Дениса Глушакова, служил в танковых войсках, как и дед Александра Мостового, Василий Герасимович Мостовой.

Съёмка состоялась в филиале Музея Победы «Главные Оружейные Реликвии Армии» (Г.О.Р.А.) на Поклонной горе и стала одной из ярких страниц мемориальной программы Российского футбольного союза «Одна на всех: команда, Родина, Победа!».

Ранее РФС и общественное гражданско‑патриотическое движение «Бессмертный полк» провели совместную акцию на матчах плей-офф Кубка России. Игроки и тренеры вышли на поле с портретами своих родственников‑фронтовиков, легендарных футболистов и болельщиков своих клубов, принимавших участие в Великой Отечественной войне. На трибунах к ним присоединились тысячи болельщиков.

10, 11 и 12 мая «Бессмертный полк» пройдёт на играх чемпионата и первенства страны при поддержке Российской Премьер‑Лиги и Футбольной Национальной лиги.