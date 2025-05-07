Ямаль пообещал выиграть с «Барселоной» Лигу чемпионов

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль после поражения от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов по сумме встреч (3:3 первый матч, 3:4 ответная игра) пообещал фанатам каталонского клуба выиграть с «блауграной» данный турнир в будущем.
Мы отдали все силы — в этом году не получилось, но мы вернемся, не сомневайтесь.
Кулес (прозвище болельщиков «Барселоны» – прим. ред.), мы не успокоимся, пока не приведем наш клуб туда, где ему и место – на самую вершину. Я сдержу свое обещание и привезу его [трофей] в Барселону. Мы не остановимся, пока не достигнем этого.
Я вообще не понимаю о чем разговор, если ты ударил в два раза больше пусть и мимо не важно, но забил меньше голов. По-моему очевидно что имеется в виду. Это значит что удары бивших меньше, но забивших больше голов - опаснее. Их ТТХ эффективнее в атаке.
Я вообще не понимаю о чем разговор, если ты ударил в два раза больше пусть и мимо не важно, но забил меньше голов. По-моему очевидно что имеется в виду. Это значит что удары бивших меньше, но забивших больше голов - опаснее. Их ТТХ эффективнее в атаке.
Блестящий футболист, которому лично я пожелаю только успехов в карьере.
Блестящий футболист, которому лично я пожелаю только успехов в карьере.
Бравада..., это когда человек намеренно (!) пускает пыль в глаза, козыряя своими "возможностями", которых и в помине нет. Здесь же налицо не только возможности, но и умения, подтверждённые практикой на футбольном поле.
Акцентировать внимание на речах Ямаля о требле и прочем..., выдавая их за незрелость..., незрелость 17-ти летнего пацана (?!) - это масло масляное, Виталь. Если бы ребёнок умел подбирать слова, это был бы не ребёнок. Поэтому призываю тебя отнестись к этому спичу Ямаля не с позиции болельщика РМ, а с позиции рядового взрослого, и не более.
P.S. И ещё кое о чём. Дело солдата говорить и верить в победу везде и всегда. Только в этом случае это хороший солдат. Ямаль - солдат Барселоны. Клубу есть, чем за него гордиться.
Бравада..., это когда человек намеренно (!) пускает пыль в глаза, козыряя своими "возможностями", которых и в помине нет. Здесь же налицо не только возможности, но и умения, подтверждённые практикой на футбольном поле.
Акцентировать внимание на речах Ямаля о требле и прочем..., выдавая их за незрелость..., незрелость 17-ти летнего пацана (?!) - это масло масляное, Виталь. Если бы ребёнок умел подбирать слова, это был бы не ребёнок. Поэтому призываю тебя отнестись к этому спичу Ямаля не с позиции болельщика РМ, а с позиции рядового взрослого, и не более.
P.S. И ещё кое о чём. Дело солдата говорить и верить в победу везде и всегда. Только в этом случае это хороший солдат. Ямаль - солдат Барселоны. Клубу есть, чем за него гордиться.
И не нужно списывать всё на то, что он ещё молодой и зелёный. Он личность уже медийная, и говорит всё это не на лавочке одноклассникам, а на весь мир. Да и корону он на себя натянул уже как у взрослого. А значит и за слова свои нужно отвечать как взрослый.
И не нужно списывать всё на то, что он ещё молодой и зелёный. Он личность уже медийная, и говорит всё это не на лавочке одноклассникам, а на весь мир. Да и корону он на себя натянул уже как у взрослого. А значит и за слова свои нужно отвечать как взрослый.
хG ? На третий гол в ворота Щенсного в первом матче погляди...., потом про хG говори )))
хG ? На третий гол в ворота Щенсного в первом матче погляди...., потом про хG говори )))
Но, скажи, как это отменяет громкие, голословные заявления Флика? Я, конечно понимаю, что лучший способ защиты фанатов Барсы - это нападение. Но видишь в чём разница, я нормально отношусь к критике команды, за которую болею, и сам её немало критикую, когда есть за что, а не оправдываюсь неуместным сарказмом в адрес оппонента.
Но, скажи, как это отменяет громкие, голословные заявления Флика? Я, конечно понимаю, что лучший способ защиты фанатов Барсы - это нападение. Но видишь в чём разница, я нормально отношусь к критике команды, за которую болею, и сам её немало критикую, когда есть за что, а не оправдываюсь неуместным сарказмом в адрес оппонента.
Если хочешь дискутировать, говори предметно.
Если хочешь дискутировать, говори предметно.
И кто тянет Барсу вниз, позвольте осведомиться?
И кто тянет Барсу вниз, позвольте осведомиться?
Вот Рафинья вчера дурака валял всю игру и ждал мяча под удар, а пацан на фланге возился. Но Рафа взял и положил без беготни.
Вот Рафинья вчера дурака валял всю игру и ждал мяча под удар, а пацан на фланге возился. Но Рафа взял и положил без беготни.
Ямаль вчера сыграл как Араухо, не лучше не хуже, ничего не сделал для победы
Ямаль вчера сыграл как Араухо, не лучше не хуже, ничего не сделал для победы
Праймовая Бавария в свое время отдала финал ЛЧ дохлому Челси таким же образом , там Роббен всё пытался с мячом в ворота забежать
Праймовая Бавария в свое время отдала финал ЛЧ дохлому Челси таким же образом , там Роббен всё пытался с мячом в ворота забежать
И очень хорошо, что поражение его приводит не в уныние, а закаляет. Значит мальчик не сломался, - мужское начало имеется, и его вера в успех непоколебима.
И очень хорошо, что поражение его приводит не в уныние, а закаляет. Значит мальчик не сломался, - мужское начало имеется, и его вера в успех непоколебима.