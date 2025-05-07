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Ямаль пообещал выиграть с «Барселоной» Лигу чемпионов

вчера, 08:17

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль после поражения от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов по сумме встреч (3:3 первый матч, 3:4 ответная игра) пообещал фанатам каталонского клуба выиграть с «блауграной» данный турнир в будущем.

Мы отдали все силы — в этом году не получилось, но мы вернемся, не сомневайтесь.

Кулес (прозвище болельщиков «Барселоны» – прим. ред.), мы не успокоимся, пока не приведем наш клуб туда, где ему и место – на самую вершину. Я сдержу свое обещание и привезу его [трофей] в Барселону. Мы не остановимся, пока не достигнем этого.

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Все комментарии
Robin Hood
Robin Hood ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 01:36
Удары Ямаля по центру ворот? Мы наверное с тобой разные матчи смотрели. Когда на 56 минуте Барселона вышла 3 в 2 защитника и Гарсия ударил после поперечного паса вдоль ворот казалось без шансов - он бил почти во вратаря на расстоянии руки. "Меньше" опасных ударов не значит что их нет. Это значит что большая часть не имеет никакой ценности. Счет на табло.
Я вообще не понимаю о чем разговор, если ты ударил в два раза больше пусть и мимо не важно, но забил меньше голов. По-моему очевидно что имеется в виду. Это значит что удары бивших меньше, но забивших больше голов - опаснее. Их ТТХ эффективнее в атаке.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ Robin Hood (раскрыть)
вчера в 22:32
Да что ты говоришь, а как же удар Гарсии в упор , как дважды Зомер вытащил удары Ямаля, как один или два раза попал в штангу ?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:45
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1
    вчера в 20:34
    Почему и нет. Парень молодой, партнёры по команде, как и он, заматереют, постараются избежать ошибок, которые совершили в этом розыгрыше... Вопрос только в том, согласятся ли с футболистом другие ведущие команды Европы.
    Блестящий футболист, которому лично я пожелаю только успехов в карьере.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
    вчера в 19:25
    Я прав, у Фротеззи было время ещё на пять ложных замахов, ему скинули под удар с земли по всей классике футбола, он выбирал куда и как ему пробить и у него было время.
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 19:04
    Для Фроттези покатили на блюдечке? Пересмотрите этот эпизод более внимательно и тогда поймёте, что вы неправы. В этой ситуации футболист проявил выдержку и хладнокровие, на классной паузе выключил из игры обороняющихся, которые ждали от него удара, а потому оказались в статичном положении, практически беспомощными, и только потом нанёс удар в незащищённый угол. Отличный мяч.
    Oarstxo
    Oarstxo
    вчера в 17:48
    Философия игры барсы требует забить много и это игра жертвует защитой... баланса нету... чистого опорника нету... будеь игроки интре чуть расторопнее игру можно было закончит во втором тайме
    Robin Hood
    Robin Hood ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 14:13
    Вот смотрел матч еще раз - у Интера все моменты опаснее. Каждый удар - опаснее. И когда Мхитарян бьет рядом со штангой, сравни с тем как Ямаль ударил мимо ворот и набегавшего Рафиньи вообще вникуда. Это просто опыт, каждое действие эффективнее у опытных игроков, это ничем не заменишь. В два раза эффективнее.
    Bombon
    Bombon
    вчера в 14:09
    Ямаль может и выйграет ЛЧ, если из Барсы уйдет. А вот Барса пока не решит финансовые проблемы не выйграет. Чтобы побеждать в ЛЧ нужны хорошие игроки, как основные так и резервисты. И топ-тренер. Но ничего из этого у Барсы нет и не будет еще долго. Т.к. денег нет даже на свободных агентов. Даже своих игроков зарегистрировать не могут. Так что Барсе еще долго сидеть без ЛЧ.
    Incredulous
    Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 13:13
    Макс, если бы я говорил с позиции болельщика РМ, то я писал бы, что Ямаль ничего не показал на поле, был эгоистом, подставил команду и подобное в таком же духе. Я же ещё раз говорю, что не отрицаю таланта и способностей паренька, он действительно одарён не по годам. Но вот такое поведение для меня неприемлемо в любом случае, и не важно футболку какой команды носит автор этих высказываний. Просто не перевариваю самолюбивых и заносчивых. Именно поэтому мне тяжело воспринимать Винисиуса, поэтому у меня всегда была антипатия к Моуринью, когда он руководил Мадридом, именно поэтому мне не нравились высказывания некоторых игроков Реала о ремонтаде. Может ты и можешь не обращать на это внимание, а я вот не могу. В любом случае я уважаю твоё мнение, но позволь останусь при своём.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 12:55, ред.
    Я здесь с тобой в корне не согласен, Виталь.
    Бравада..., это когда человек намеренно (!) пускает пыль в глаза, козыряя своими "возможностями", которых и в помине нет. Здесь же налицо не только возможности, но и умения, подтверждённые практикой на футбольном поле.

    Акцентировать внимание на речах Ямаля о требле и прочем..., выдавая их за незрелость..., незрелость 17-ти летнего пацана (?!) - это масло масляное, Виталь. Если бы ребёнок умел подбирать слова, это был бы не ребёнок. Поэтому призываю тебя отнестись к этому спичу Ямаля не с позиции болельщика РМ, а с позиции рядового взрослого, и не более.

    P.S. И ещё кое о чём. Дело солдата говорить и верить в победу везде и всегда. Только в этом случае это хороший солдат. Ямаль - солдат Барселоны. Клубу есть, чем за него гордиться.
    Incredulous
    Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 12:45
    Макс, никто не принижает способности молодого испанца. Речь идет о его клоунском поведении и не по годам заоблачном самомнении. К чему эти бравадные заявления и ни чем не обоснованные обещания. Ещё месяц назад этот разговорчивый мальчик рассказывал о требле, а теперь говорит, мол не сложилось, в другой раз точно получиться, не знаю когда, но будьте уверены. Если бы он сказал, что мы приложим все усилия для того, чтобы взять "ушастого" в будущем, то это ещё можно было бы нормально воспринимать. Но когда сопливый юнец заявляет такое: "Я сдержу свое обещание и привезу его [трофей] в Барселону." Ничего кроме улыбки это не вызывает. И хочется задать вопрос: а почему в этом сезоне ты этот трофей не привезёшь в Барселону? Не сложилось? Так откуда ты знаешь, что сложиться в других сезонах? А если не знаешь, значит твои слова не имеют абсолютно никакого веса. Таких в народе называют пустослов.

    И не нужно списывать всё на то, что он ещё молодой и зелёный. Он личность уже медийная, и говорит всё это не на лавочке одноклассникам, а на весь мир. Да и корону он на себя натянул уже как у взрослого. А значит и за слова свои нужно отвечать как взрослый.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 12:32
    А из какой?)))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:31
    Это всё не из вчерашней оперы, Витя. )
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 12:30
    А что нового ты хочешь услышать? Всё то, о чем я всегда говорил и говорю- свершилось вчера. Ну пусть Личка, Шварц, Клопп и Флик представят что-нибудь новое, тогда и поговорим))).
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Robin Hood (раскрыть)
    вчера в 12:27
    ))) Обводить итальянскую (!) защиту, создавать голевые моменты, держать темп атак, когда другие ноги еле волокут, - это изображать игру ?

    хG ? На третий гол в ворота Щенсного в первом матче погляди...., потом про хG говори )))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:19
    ))) А... Ты опять за старое... Тогда без меня, Вить.
    Incredulous
    Incredulous ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 12:16
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 12:15
      Предметно, я уже давно всё доказал, как говорил Валерий Васильевич...)))
      Robin Hood
      Robin Hood ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 12:13, ред.
      Тащить и изображать игру это разные вещи. Человек дело говорит, несмотря на то, что Барселона перебила Интер по ударам в два раза, общий xG у нее меньше, и получается что соотношение "опасность за один удар" более чем в два раза ниже, ценность и опасность атак Барселоны - низкокачественная. Это проблема не только обороны Интера, но и исполнителей. У того же Реала xG за удар выше, опасность создаваемых моментов. Постоянно лупить с одной и той же точки по воротам, как Ямаль, много таланта не требуется. Если бы Рафинья не "берег силы" а бегал и боролся - пусть даже его пришлось бы заменить по физике - возможно он как лучший в составе забил бы трешку.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 12:11, ред.
      Витя. Я повторяться не буду. Даже для тебя, дружище. Всё есть в моём первом комменте, равно как и в комментах после первой игры в Барселоне. Читай, вникай.
      Если хочешь дискутировать, говори предметно.
      veq5m64vsc5y
      veq5m64vsc5y
      вчера в 12:08
      Время у него ещё будет предостаточно, а мы понаблюдаем
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 12:07
      А во мне, кто говорит?)))
      И кто тянет Барсу вниз, позвольте осведомиться?
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 12:03
      ))) В тебе говорит ортодоксальный Мадридовец. Те тоже гонят на того кто тащит, а не на того, кто тянет Барсу вниз.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 12:00
      За штанги не дают трофеи и золотые мячи, удары в Зоммера это вообще не уровень.
      Вот Рафинья вчера дурака валял всю игру и ждал мяча под удар, а пацан на фланге возился. Но Рафа взял и положил без беготни.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 11:58
      Поверьте, на наши пивные диваны тоже накидывают с ящика, что Ямаль, Ямаль, Ямаль... а по факту он даже паса не смог отдать за игру.
      Ямаль вчера сыграл как Араухо, не лучше не хуже, ничего не сделал для победы
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 11:57, ред.
      Не знаю про какой КПД ты речь ведешь... и о ком вообще. Яма создавал моменты сам..., когда остальные уже ноги не волокли. Удар в штангу, удар и сейв Зоммера, сольный проход и снос пацана на грани штрафной... Кто эти моменты для Ямаля создавал ? Это чисто индивидуалка, и итальянские блюдечки здесь ваще не при делах.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 11:53
      И каков КПД его оборотов? Огромное количество моментов запорол Ямаль, точнее всё.посмотрите как забивал Интер победный гол, доя Фроттези покатили на блюдечко - вот это футбол. А все эти забеги с мячом хороши против середняков, здесь же надо было играть в пас.
      Праймовая Бавария в свое время отдала финал ЛЧ дохлому Челси таким же образом , там Роббен всё пытался с мячом в ворота забежать
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
      вчера в 10:59
      Тормозить стали все, кроме Ямаля. Этот пер вперёд не сбавляя обороты все игру. Молодец пацан.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 10:56, ред.
        Гость
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