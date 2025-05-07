Ямаль пообещал выиграть с «Барселоной» Лигу чемпионов

Нападающий «Барселоны» после поражения от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов по сумме встреч (3:3 первый матч, 3:4 ответная игра) пообещал фанатам каталонского клуба выиграть с «блауграной» данный турнир в будущем.

Мы отдали все силы — в этом году не получилось, но мы вернемся, не сомневайтесь.

Кулес (прозвище болельщиков «Барселоны» – прим. ред.), мы не успокоимся, пока не приведем наш клуб туда, где ему и место – на самую вершину. Я сдержу свое обещание и привезу его [трофей] в Барселону. Мы не остановимся, пока не достигнем этого.