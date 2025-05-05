«Леганес» не смог вернуться домой после матча из-за проблем с поездом

«Леганес» не смог вернуться в Мадрид после матча с «Севильей».

Причина — проблемы с высокоскоростным поездом AVE. Нападающий записал видео, в котором прокомментировал ситуацию:

Мы находимся здесь с 9:00 на вокзале Севильи. Они сказали нам, что, по-видимому, украли какие-то кабели. Мы находимся здесь с 9:00, надеясь, что они скажут нам что-нибудь о возвращении в отель или о том, отправится ли AVE. Но я сомневаюсь, что это произойдёт, если честно.