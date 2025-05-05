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«Леганес» не смог вернуться домой после матча из-за проблем с поездом

вчера, 12:59
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 2Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

«Леганес» не смог вернуться в Мадрид после матча с «Севильей».

Причина — проблемы с высокоскоростным поездом AVE. Нападающий Мунир Эль-Хаддади записал видео, в котором прокомментировал ситуацию:

Мы находимся здесь с 9:00 на вокзале Севильи. Они сказали нам, что, по-видимому, украли какие-то кабели. Мы находимся здесь с 9:00, надеясь, что они скажут нам что-нибудь о возвращении в отель или о том, отправится ли AVE. Но я сомневаюсь, что это произойдёт, если честно.

Вероятно, клуб сможет отправиться домой сегодня.

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Вещий
Вещий
вчера в 13:17
На попутках нужно было добираться...:)))
9vjxgawv3n3b
9vjxgawv3n3b
вчера в 13:02
Леганес хочет домой, но не летят туда сегодня сааамолёты и не едут поезда!
Гость
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