Нани сыграет в гала-матче ЦСКА в честь победы в Кубке УЕФА

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вчера, 18:40

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что в гала-матче, приуроченном к 20-летию триумфа красно-синих в Кубке УЕФА , примет участие экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии . Событие запланировано на 18 мая.