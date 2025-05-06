Нани сыграет в гала-матче ЦСКА в честь победы в Кубке УЕФА

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что в гала-матче, приуроченном к 20-летию триумфа красно-синих в Кубке УЕФА, примет участие экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани. Событие запланировано на 18 мая.
Чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов, четырехкратный чемпион Англии, победитель Клубного чемпионата мира сыграет в составе Сборной европейских легенд Первого Еврокубка. Один из лучших игроков в истории сборной Португалии присоединится к команде легенд уже в следующее воскресенье. Вместе с Нани также сыграют Клод Макелеле, Карло Кудичини, Манише и другие звёзды мирового футбола и, конечно, наши легенды.
Посмотрим с удовольствием.
Посмотрим с удовольствием.