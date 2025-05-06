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Нани сыграет в гала-матче ЦСКА в честь победы в Кубке УЕФА

вчера, 18:40

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что в гала-матче, приуроченном к 20-летию триумфа красно-синих в Кубке УЕФА, примет участие экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани. Событие запланировано на 18 мая.

Чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов, четырехкратный чемпион Англии, победитель Клубного чемпионата мира сыграет в составе Сборной европейских легенд Первого Еврокубка. Один из лучших игроков в истории сборной Португалии присоединится к команде легенд уже в следующее воскресенье. Вместе с Нани также сыграют Клод Макелеле, Карло Кудичини, Манише и другие звёзды мирового футбола и, конечно, наши легенды.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:22, ред.
Это уже не новость, ранее сообщалось об этом.
Посмотрим с удовольствием.
besperspektivnyak
besperspektivnyak
вчера в 18:44
Хорошие были времена, жаль их лет 20 как минимум не будет
Гость
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