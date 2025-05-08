Сафонов — третий россиянин в 21-м веке, вышедший в финал Лиги чемпионов

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал третьим российским футболистом в 21-м веке, вышедшим в финал Лиги чемпионов.
В полуфинале турнира французская команда обыграла лондонский «Арсенал» (1:0, 2:1) и в решающем поединке встретится с миланским «Интером», который днём ранее прошёл «Барселону». Финал пройдёт 31 мая в Мюнхене.
Ранее в финал ЛЧ выходил Дмитрий Аленичев («Порту», 2003/04). Полузащитник вышел на замену и отметился забитым голом в игре с «Монако» (3:0).
Последним игроком из России в финале ЛЧ был хавбек Денис Черышев, который выиграл трофей в составе «Реала» в сезоне-2015/16 в финальной встрече с мадридским «Атлетико» (1:1, 5:3 в серии пенальти).
И последнее. Скажите пожалуйста, если подобное повторится снова, могу я ему ответить по-своему, жёстко?
Спасибо..
И последнее. Скажите пожалуйста, если подобное повторится снова, могу я ему ответить по-своему, жёстко?
Спасибо..