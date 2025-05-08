Сафонов — третий россиянин в 21-м веке, вышедший в финал Лиги чемпионов

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сегодня, 00:59

Вратарь ПСЖ стал третьим российским футболистом в 21-м веке, вышедшим в финал Лиги чемпионов.

В полуфинале турнира французская команда обыграла лондонский «Арсенал» (1:0, 2:1) и в решающем поединке встретится с миланским «Интером», который днём ранее прошёл «Барселону». Финал пройдёт 31 мая в Мюнхене.

Ранее в финал ЛЧ выходил Дмитрий Аленичев («Порту», 2003/04). Полузащитник вышел на замену и отметился забитым голом в игре с «Монако» (3:0).