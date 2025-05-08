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Сафонов — третий россиянин в 21-м веке, вышедший в финал Лиги чемпионов

сегодня, 00:59

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал третьим российским футболистом в 21-м веке, вышедшим в финал Лиги чемпионов.

В полуфинале турнира французская команда обыграла лондонский «Арсенал» (1:0, 2:1) и в решающем поединке встретится с миланским «Интером», который днём ранее прошёл «Барселону». Финал пройдёт 31 мая в Мюнхене.

Ранее в финал ЛЧ выходил Дмитрий Аленичев («Порту», 2003/04). Полузащитник вышел на замену и отметился забитым голом в игре с «Монако» (3:0).

Последним игроком из России в финале ЛЧ был хавбек Денис Черышев, который выиграл трофей в составе «Реала» в сезоне-2015/16 в финальной встрече с мадридским «Атлетико» (1:1, 5:3 в серии пенальти).

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:27
Только вот заслуги в этом Моти нет к сожалению
Вещий
Вещий
сегодня в 05:57
Думаю что Интер костьми ляжет в финале....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:52
Ещё бы выиграл, было бы совсем хорошо...
ABir
ABir
сегодня в 05:02
Если бы еще хоть 5 минут в рамке постоять удалось в финале.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:34
Дмитрий Аленичев лучший российский легионер... но не лучший тренер...
3tbjamux6e2t
3tbjamux6e2t
сегодня в 04:29
Осталось только выиграть как и двое других
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:40
Спасибо, учту.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:34
Нельзя нарушать правила, даже если это ответ на другой комментарий с нарушением правил, и в целом лучше не реагировать на негатив и провокации, поскольку в таких случаях нередко оба участника оказываются в бане впоследствии.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:19, ред.
Не очень понял, что это значит, но спасибо, в любом случае.)))
И последнее. Скажите пожалуйста, если подобное повторится снова, могу я ему ответить по-своему, жёстко?

Спасибо..
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:18
Скорее выехал на лавке весь в занозах...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:11
Комментарий уже попал в не топ.
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