Хайкин получит норвежское гражданство

1746267005

вчера, 13:10

Вратарь «Будё-Глимт» намерен получить норвежское гражданство. Об этом сообщил агент футболиста Эмефи Атта.

Есть ли у Никиты желание сыграть за сборную России? Мы пока не обсуждали этот вопрос, потому что из России к нам никто не обращался. Сейчас Никита проходит процедуру получения норвежского паспорта. Он всегда был интересным игроком и для сборной Норвегии тоже. Если его пригласят в сборную России, то он примет решение. На данный момент я не знаю, что он думает по этому поводу.

Напомним, Хайкин уже имеет российское и израильское гражданства. За «Будё-Глимт» он выступает с марта 2019 года (однако в сезоне 2022/2023 он провёл два месяца в «Бристоль Сити»). В текущем сезоне на счету 29-летнего голкипера 25 матчей во всех турнирах, 30 пропущенных мячей и 8 игр на ноль.

Ранее сообщалось, что Хайкина будут рассматривать в качестве кандидата на вызов в сборную России.