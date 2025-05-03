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Хайкин получит норвежское гражданство

вчера, 13:10

Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин намерен получить норвежское гражданство. Об этом сообщил агент футболиста Эмефи Атта.

Есть ли у Никиты желание сыграть за сборную России? Мы пока не обсуждали этот вопрос, потому что из России к нам никто не обращался. Сейчас Никита проходит процедуру получения норвежского паспорта. Он всегда был интересным игроком и для сборной Норвегии тоже.

Если его пригласят в сборную России, то он примет решение. На данный момент я не знаю, что он думает по этому поводу.

Напомним, Хайкин уже имеет российское и израильское гражданства. За «Будё-Глимт» он выступает с марта 2019 года (однако в сезоне 2022/2023 он провёл два месяца в «Бристоль Сити»). В текущем сезоне на счету 29-летнего голкипера 25 матчей во всех турнирах, 30 пропущенных мячей и 8 игр на ноль.

Ранее сообщалось, что Хайкина будут рассматривать в качестве кандидата на вызов в сборную России.

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Все комментарии
nikolah
nikolah
вчера в 17:10
Его дело
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 16:23
У него еще и гражданство Великобритании имеется.
shlomo
shlomo
вчера в 14:04
Прикол будет если он не сыграет ни в какой сборной...:)))
pahce5uezbt9
pahce5uezbt9
вчера в 14:00
Не нужны сборной России собиратели гражданств.
Bad Listener
Bad Listener ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:52, ред.
У нас Валера сделал нормой что в сборную сватают всех кого не лень, из главной команды страны сделали проходной двор. Хайкин отбил два пенальти от Лацио и стал звездой номер один, в Лиге Европы которая больше походит на Лигу для команд пердивов всех европейских стран. Ожидаемо было что и про Хайкина пойдёт речь в качестве кандидата в сборную. Ладно бы если Хайкин спасал больше других вратарей, но и напропускал он прилично и сейвов у него среднестатистическое количество. Надо избавляться от этой Карпинской философии "дадим поиграть за сборную всем" и наигрывать основной состав уже давно. Видимо у нас в стране огромный выбор одинаково паршивых средних футболистов и совсем не осталось топовых, к сожалению.
STVA 1
STVA 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:36
Согласен с Вами. Человек не собирался вроде и раньше играть за нас. Так зачем с ним вообще разговаривать на эту тему
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:18, ред.
Что и требовалось доказать. Ну и не нужен нашей сборной выскочка уровня ФНЛ
Гость
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