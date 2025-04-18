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В «Штурме» рассказали, рассчитывают ли на Худякова в будущем

вчера, 09:32

В пресс-службе «Штурма» сообщили, что рассчитывают на российского вратаря Даниила Худякова как на первого номера.

Даниил очень хорошо развивается здесь, в Граце. Он провёл матчи как в австрийской бундеслиге, так и в Лиге чемпионов в декабре, когда наш нынешний первый номер Кьелл Схерпен получил травму. Даниил проявил себя очень хорошо. Аренда Схерпена из «Брайтона» заканчивается этим летом, и всегда планировалось — и это по-прежнему чёткий план, — что Даниил будет нашим первым номером в следующем сезоне.

Напомним, Худяков присоединился к «Штурму» в июле 2024 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего голкипера 2 матча в чемпионата Австрии (один пропущенный мяч и одна игра на ноль) и 2 игры в Лиге чемпионов (три пропущенных мяча и одна игра на ноль). Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:06
приятно - наш человек на хорошем счету !
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:47
Главное чтобы слова не расходились с реальными действиями...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:43, ред.
Когда не потянул РПЛ. Кстати мы же не обсуждаем игроков из ФНЛ в таком ключе, почему, чем ФНЛ хуже чемпионата Австрии? Можно тоже послушать что о них говорят тренеры Нефтехимика и КАМАЗа. Разница только в том что это на хвалёная Европа и поэтому никому не интересно. Игрокам из ФНЛ нужно столкнуться головами и уехать в реанимацию чтобы их заметили в медиа пространстве. Вообще чемпионаты типа австрийского это такой персональный ад для среднестатистического российского футболиста, ты годами борешься за выход в РПЛ но выйти туда не можешь потому что никакого РПЛ там нет
Гость
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