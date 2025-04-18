В «Штурме» рассказали, рассчитывают ли на Худякова в будущем

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вчера, 09:32

В пресс-службе «Штурма» сообщили, что рассчитывают на российского вратаря как на первого номера.

Даниил очень хорошо развивается здесь, в Граце. Он провёл матчи как в австрийской бундеслиге, так и в Лиге чемпионов в декабре, когда наш нынешний первый номер Кьелл Схерпен получил травму. Даниил проявил себя очень хорошо. Аренда Схерпена из «Брайтона» заканчивается этим летом, и всегда планировалось — и это по-прежнему чёткий план, — что Даниил будет нашим первым номером в следующем сезоне.

Напомним, Худяков присоединился к «Штурму» в июле 2024 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего голкипера 2 матча в чемпионата Австрии (один пропущенный мяч и одна игра на ноль) и 2 игры в Лиге чемпионов (три пропущенных мяча и одна игра на ноль). Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.