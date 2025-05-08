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«Ливерпуль» готов расстаться с Нуньесом ради подписания Альвареса

вчера, 16:58

«Ливерпуль» рассматривает форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса как одну из своих главных целей в предстоящем трансферном окне.

По информации источника, клуб готов сделать всё возможное для приобретения Альвареса, включая финансовые компенсации и возможный обмен на одного из своих игроков, например, Дарвина Нуньеса.

25-летний аргентинец демонстрирует отличный сезон, отметившись 27 забитыми мячами и 5 голевыми передачами в 51 матче за мадридский клуб.

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Все комментарии
wn78kh9p22pd
wn78kh9p22pd
вчера в 22:27
Альварес конечно будет на голову выше своего оппонента
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:57
Вот только сегодня писал, что вижу Дарвина именно в Атлетико и тут на тебе, новости подкатили)
Серьезно, я думаю, что Дарвин у Симеоне заиграет в разы лучше, и результативность поправит, и морально раскрепостится, климат привычный, язык более родной как с тренером, так и с партнерами....
А вот заиграет ли Альварес именно в Ливерпуле тут вопрос?! Да, в прессинге он хорошо себя проявляет, но Ливерпуль не всегда играет в прессинг,там больше идет игра через быстрые переходы в атаку. Альвареса Пеп затачивал под свой футбол, так что он больше Арсеналу подойдет или Челси. Вот Исак идеально подойдет Ливерпклю, но им бредит Артета)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:31
А вдруг в Англии он не заиграет.... и будет пшик...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:03
вопрос в том кто нужен Ливерпулю?
форвард настоящий, который будет завершать все атаки и создавать моменты сам себе и так далее . по факту Альварес это Жота 2.0.
просто Жота травмируется часто.
мне кажется, аргентинец останется в Атлетико.
при такой игре и такой роли в команде глупо уехать из испаноязычного солнечного Мадрида, из практически аргентинского Атлетико.
drug01
drug01
вчера в 17:52
Кто то этого хочет!
протон
протон
вчера в 17:49
«Ливерпуль» может столкнуться с конкуренцией со стороны «Селтика».
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:37
Утку кто-то пустил он не вернется в АПЛ где он не заиграл
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:05
Захочет ли Альварес покидать Атлетико.
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