«Ливерпуль» готов расстаться с Нуньесом ради подписания Альвареса

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вчера, 16:58

«Ливерпуль» рассматривает форварда мадридского «Атлетико» как одну из своих главных целей в предстоящем трансферном окне.

По информации источника, клуб готов сделать всё возможное для приобретения Альвареса, включая финансовые компенсации и возможный обмен на одного из своих игроков, например, .

25-летний аргентинец демонстрирует отличный сезон, отметившись 27 забитыми мячами и 5 голевыми передачами в 51 матче за мадридский клуб.