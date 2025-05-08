«Ливерпуль» готов расстаться с Нуньесом ради подписания Альвареса

«Ливерпуль» рассматривает форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса как одну из своих главных целей в предстоящем трансферном окне.
По информации источника, клуб готов сделать всё возможное для приобретения Альвареса, включая финансовые компенсации и возможный обмен на одного из своих игроков, например, Дарвина Нуньеса.
25-летний аргентинец демонстрирует отличный сезон, отметившись 27 забитыми мячами и 5 голевыми передачами в 51 матче за мадридский клуб.
Серьезно, я думаю, что Дарвин у Симеоне заиграет в разы лучше, и результативность поправит, и морально раскрепостится, климат привычный, язык более родной как с тренером, так и с партнерами....
А вот заиграет ли Альварес именно в Ливерпуле тут вопрос?! Да, в прессинге он хорошо себя проявляет, но Ливерпуль не всегда играет в прессинг,там больше идет игра через быстрые переходы в атаку. Альвареса Пеп затачивал под свой футбол, так что он больше Арсеналу подойдет или Челси. Вот Исак идеально подойдет Ливерпклю, но им бредит Артета)))
Серьезно, я думаю, что Дарвин у Симеоне заиграет в разы лучше, и результативность поправит, и морально раскрепостится, климат привычный, язык более родной как с тренером, так и с партнерами....
А вот заиграет ли Альварес именно в Ливерпуле тут вопрос?! Да, в прессинге он хорошо себя проявляет, но Ливерпуль не всегда играет в прессинг,там больше идет игра через быстрые переходы в атаку. Альвареса Пеп затачивал под свой футбол, так что он больше Арсеналу подойдет или Челси. Вот Исак идеально подойдет Ливерпклю, но им бредит Артета)))