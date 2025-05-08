Дортмундская «Боруссия» ведёт переговоры с братом Джуда Беллингема

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач, а также руководители Себастьян Кель и Ларс Риккен отправились в Англию для обсуждения трансфера 19-летнего полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема.
Стоимость игрока составляет 25 миллионов евро, и на него также претендуют другие клубы.
Стоит отметить, что старший брат англичанина – Джуд Беллингем, ранее играл за «Боруссию» до своего перехода в «Реал».
На самом деле, Джоб не такой талантливый как Джуд, и выступая в Сандерленде, он частенько выпадал из игры но при этом, я не скажу, что он слабый игрок, нет, у него есть все задатки игрока центра поля, но на него давит сравнение с братом, так же было и с братьями Азар. Учитывая то, что в Боруссии умеют раскрывать молодых игроков, может и с Джобом получится
На самом деле, Джоб не такой талантливый как Джуд, и выступая в Сандерленде, он частенько выпадал из игры но при этом, я не скажу, что он слабый игрок, нет, у него есть все задатки игрока центра поля, но на него давит сравнение с братом, так же было и с братьями Азар. Учитывая то, что в Боруссии умеют раскрывать молодых игроков, может и с Джобом получится