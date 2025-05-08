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Дортмундская «Боруссия» ведёт переговоры с братом Джуда Беллингема

вчера, 15:08

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач, а также руководители Себастьян Кель и Ларс Риккен отправились в Англию для обсуждения трансфера 19-летнего полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема.

Стоимость игрока составляет 25 миллионов евро, и на него также претендуют другие клубы.

Стоит отметить, что старший брат англичанина – Джуд Беллингем, ранее играл за «Боруссию» до своего перехода в «Реал».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:47
Хитрые управленцы в Дортмунде, думают одного Беллингема раскрутили, можно и за второго браться, а потом втюхать его?!)
На самом деле, Джоб не такой талантливый как Джуд, и выступая в Сандерленде, он частенько выпадал из игры но при этом, я не скажу, что он слабый игрок, нет, у него есть все задатки игрока центра поля, но на него давит сравнение с братом, так же было и с братьями Азар. Учитывая то, что в Боруссии умеют раскрывать молодых игроков, может и с Джобом получится
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:32
Вроде в Реал хотел подписать брата Джуда.
drug01
drug01
вчера в 15:20
Если брат играл надо брать..
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:19, ред.
Решил по стопам брата пойти, ещё и той же тропинкой.
Гость
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