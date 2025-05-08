Дортмундская «Боруссия» ведёт переговоры с братом Джуда Беллингема

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вчера, 15:08

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач, а также руководители Себастьян Кель и Ларс Риккен отправились в Англию для обсуждения трансфера 19-летнего полузащитника «Сандерленда» .

Стоимость игрока составляет 25 миллионов евро, и на него также претендуют другие клубы.

Стоит отметить, что старший брат англичанина – , ранее играл за «Боруссию» до своего перехода в «Реал».