«Наполи» проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля»

По информации журналиста Альфредо Педуллы, «Наполи» проявляет интерес к подписанию нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса.
Английский клуб оценивает 25-летнего игрока в сумму от 50 до 55 миллионов евро, не включая бонусы.
Кроме того, неаполитанцы рассматривают возможность приобретения Джонатана Дэвида из «Лилля», который станет свободным агентом этим летом.
У футболиста есть интерес со стороны других команд, в том числе «Интера». Хотя требования представителей канадца довольно высоки, «Наполи» может попытаться убедить их, добавив в контракт условия об отступных.
А про этого парня ничего не слышал, к сожалению.
А про этого парня ничего не слышал, к сожалению.
в Ливерпуле давление будет всегда.
одним словом ему нужен клуб попроще, каковой Бенфика и была.
в Ливерпуле его задушило неумение забивать из убойных позиций (реализация).
но в португальской лиге уругваец много забивал, т.к. вратари там не очень.
думаю в Испании уровень вратарей близок к португальскому, вот туда ему и в самый раз.
в Ливерпуле давление будет всегда.
одним словом ему нужен клуб попроще, каковой Бенфика и была.
в Ливерпуле его задушило неумение забивать из убойных позиций (реализация).
но в португальской лиге уругваец много забивал, т.к. вратари там не очень.
думаю в Испании уровень вратарей близок к португальскому, вот туда ему и в самый раз.
Как по мне, Нуньес отлично подойдет Атлетико! Нет, я не стебусь над матрасниками, я просто уверен, что именно Диего вернет его к жизни!!! В Атлетико всегда очень хорошо работают с форвардами, игроки получают доверие, обретают уверенность и выходят на свой пик, так что 50 млн для мадридцев не большие деньги, могут позволить себе, там правда Сёрлот имеется, но....
Как по мне, Нуньес отлично подойдет Атлетико! Нет, я не стебусь над матрасниками, я просто уверен, что именно Диего вернет его к жизни!!! В Атлетико всегда очень хорошо работают с форвардами, игроки получают доверие, обретают уверенность и выходят на свой пик, так что 50 млн для мадридцев не большие деньги, могут позволить себе, там правда Сёрлот имеется, но....