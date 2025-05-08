«Наполи» проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля»

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вчера, 11:50

По информации журналиста Альфредо Педуллы, «Наполи» проявляет интерес к подписанию нападающего «Ливерпуля» .

Английский клуб оценивает 25-летнего игрока в сумму от 50 до 55 миллионов евро, не включая бонусы.

Кроме того, неаполитанцы рассматривают возможность приобретения Джонатана Дэвида из «Лилля», который станет свободным агентом этим летом.

У футболиста есть интерес со стороны других команд, в том числе «Интера». Хотя требования представителей канадца довольно высоки, «Наполи» может попытаться убедить их, добавив в контракт условия об отступных.