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«Наполи» проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля»

вчера, 11:50

По информации журналиста Альфредо Педуллы, «Наполи» проявляет интерес к подписанию нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса.

Английский клуб оценивает 25-летнего игрока в сумму от 50 до 55 миллионов евро, не включая бонусы.

Кроме того, неаполитанцы рассматривают возможность приобретения Джонатана Дэвида из «Лилля», который станет свободным агентом этим летом.

У футболиста есть интерес со стороны других команд, в том числе «Интера». Хотя требования представителей канадца довольно высоки, «Наполи» может попытаться убедить их, добавив в контракт условия об отступных.

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Все комментарии
nikolah
nikolah
вчера в 17:23
Дэвида в Интер давайте)
А про этого парня ничего не слышал, к сожалению.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:08
Дарвину нужен клуб, где не будет давления, тогда он расцветет.
в Ливерпуле давление будет всегда.
одним словом ему нужен клуб попроще, каковой Бенфика и была.
в Ливерпуле его задушило неумение забивать из убойных позиций (реализация).
но в португальской лиге уругваец много забивал, т.к. вратари там не очень.
думаю в Испании уровень вратарей близок к португальскому, вот туда ему и в самый раз.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:48
При живом Лукаку никакой Дарвин Наполи не нужен! Бельгийская глыба отлично справляется со своей задачей и не пустит Дарвина в основу, а уругвайцу нужно играть, играть много, что бы вновь обрести уверенность в себе!!! К тому же Конте может покинуть клуб и не факт, что новому тренеру нужен будет Дарвин!
Как по мне, Нуньес отлично подойдет Атлетико! Нет, я не стебусь над матрасниками, я просто уверен, что именно Диего вернет его к жизни!!! В Атлетико всегда очень хорошо работают с форвардами, игроки получают доверие, обретают уверенность и выходят на свой пик, так что 50 млн для мадридцев не большие деньги, могут позволить себе, там правда Сёрлот имеется, но....
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:06
Может у него получится в Наполи
Гость
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