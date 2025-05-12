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В «Реале Сосьедад» исключили участие Захаряна в оставшихся играх сезона

вчера, 16:02

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян больше не сыграет в этом сезоне. В ближайшее время игрок приступит к тренировкам в общей группе, но рисковать его здоровьем в оставшихся играх не будут.

В пресс-службе клуба сообщили:

Он будет работать в общей группе, если все пойдет хорошо. До завершения сезона у нас осталось 13 дней. Арсен выбыл на несколько недель, так что риск игры излишен.

«Сосьедаду» до конца сезона осталось провести 3 матча.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:50
Неудачная карьера в Реал Сосьедад - это точно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:25
До поля бы дошёл... уже хорошо...
Capral
Capral ответ q9nxwcu7yb3m (раскрыть)
вчера в 17:11
    752zenj6yrur
    752zenj6yrur
    вчера в 16:57
    У парнишки просто сменная работа с хорошим графиком - тайм через полгода это вам не сутки через двое!
    q9nxwcu7yb3m
    q9nxwcu7yb3m
    вчера в 16:53
    Так откровенно Сосьедад в своей долгой истории не сосьедадил ещё никогда до появления этого хитро/опого рахитичного пионэра
    Capral
    Capral
    вчера в 16:42
    От устроился, прохвост!!!
    Язык не учит, не играет. Любопытно другое- испанцы уже выучили все русские матюки?
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 16:32, ред.
    Приз за апрель получил, спасибо, классная роза любимой команды) Как знали что я Лукойл не люблю и прислали без этих отталкивающих надписей и лейблов) За это тоже отдельная благодарность редакции)
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 16:24
    Нельзя рисковать его здоровьем. Он и так бедный, за два сезона участвовал, правда по несколько минут, но зато аж в 32 играх, забил аж 2 гола. Надо отдохнуть.
    drug01
    drug01
    вчера в 16:13
    Рисковать здоровьем футболиста нельзя....
    протон
    протон
    вчера в 16:07
    В «Сосьедаде» большая конкуренция, Арсен сыграл мало матчей. Тренеру это не нравится. Захарян вообще что-то делает чтобы попытаться тянуть уровень чемпионата? В тренажерку походить там, набрать мышечную массу? Или он так и будет надеяться на то, что сможет играть как в РПЛ без напряга и на низкой интенсивности? Мы забыли ещё про брата Антошу, который уезжал в Швейцарию со словами "я здесь на полгода, это трамплин в топ чемпионат", а по факту он никакой и даже на уровне Сьона не тянет
    Брулин
    Брулин
    вчера в 16:07
    Сосьедад» о состоянии Захаряна: «Арсен продолжает заниматься по индивидуальной программе, виден прогресс. Точной даты возвращения в общую группу нет»
    Гость
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