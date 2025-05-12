В «Реале Сосьедад» исключили участие Захаряна в оставшихся играх сезона

1747054939

вчера, 16:02

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» больше не сыграет в этом сезоне. В ближайшее время игрок приступит к тренировкам в общей группе, но рисковать его здоровьем в оставшихся играх не будут.

В пресс-службе клуба сообщили:

Он будет работать в общей группе, если все пойдет хорошо. До завершения сезона у нас осталось 13 дней. Арсен выбыл на несколько недель, так что риск игры излишен.

«Сосьедаду» до конца сезона осталось провести 3 матча.