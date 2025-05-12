Покер Боселли принёс «Пари НН» победу над «Крыльями Советов»

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вчера, 20:59

«Пари НН» обыграл «Крылья Советов» в матче 28-го тура РПЛ (5:2).

На 9-й минуте нижегородская команда вышла вперёд усилиями Вячеслава Грулёва. На 16-й минуте Хуан Боселли удвоил преимущество хозяев поля. На 44-й Боселли сделал дубль, реализовав пенальти, а на 45+1-й оформил хет-трик. Иван Олейников на 45+5-й сократил отставание гостей в счёте, а Владислав Шитов на 65-й минуте забил второй гол в ворота хозяев. На 76-й Боселли забил с точки и сделал покер.

После этой игры «Пари НН» идет на 13-м месте (26 очков), «Крылья Советов» находятся на 10-й строчке (30 пунктов).