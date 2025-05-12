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Покер Боселли принёс «Пари НН» победу над «Крыльями Советов»

вчера, 20:59
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)5 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Пари НН» обыграл «Крылья Советов» в матче 28-го тура РПЛ (5:2).

На 9-й минуте нижегородская команда вышла вперёд усилиями Вячеслава Грулёва. На 16-й минуте Хуан Боселли удвоил преимущество хозяев поля. На 44-й Боселли сделал дубль, реализовав пенальти, а на 45+1-й оформил хет-трик. Иван Олейников на 45+5-й сократил отставание гостей в счёте, а Владислав Шитов на 65-й минуте забил второй гол в ворота хозяев. На 76-й Боселли забил с точки и сделал покер.

После этой игры «Пари НН» идет на 13-м месте (26 очков), «Крылья Советов» находятся на 10-й строчке (30 пунктов).

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:30
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА-последние два тура чемпионата, а именно их исход, вызывали много вопросов)))))
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 13:19
Ну ты и сказанул!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Судьба Осинькина висит на волоске!!! И после этого он не будет выполнять решение начальства?! И причем здесь в*йна?! Ну у тебя и сравнения...🤔🤔🤔🤭🤭🤭😊
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:14
Даже во время ВОВ некоторые приказы не выполнялись и ты это прекрасно знаешь.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:38
Привет Володя!!!
Это очень простое объяснение, а на деле, все значительно сложней.)))
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 10:36
Это решает не Осинькин, а руководство...Осинькин только тренер
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:48
Виктор, привет! Думаю, что никто ничего не сдавал. Просто у «Пари» был стимул выиграть, а для КС сезон уже закончился. Отсюда и результат.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:12
Пари НН устроили разгром Крыльям Советов !!!
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:50
Осинкин не тот человек, чтобы сдавать матчи. Честь мундира для него важнее.
e35sq4h3zftc
e35sq4h3zftc
вчера в 23:14, ред.
Пари все-таки выползает, хотя по игре самая пердивная команда.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:01
По мне так лучше Оренбург чем автобус из Нижнего, но выходит оно так как выходит. Ну если только Химки решат обанкротиться окончательно
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:24
Я бы даже сказал ох.......х.
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista
вчера в 22:18
Настало время оф*гительных...разгромов)...
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:18
Посмотрел на комментарии, поскольку САМ-то я матч как-то прозевал... ((
Рад за Нижний: очень хочу, чтобы команда осталась в РПЛ.
Одновременно жаль Осинкина: хороший, самобытный РУССКИЙ тренер.
Дай Бог, чтобы и у Крыльев этот прямо таки НЕХОРОШИЙ сезон закончился счастливо и команда БЕЗ стыковых матчей осталась в РПЛ.
А уж в следующем сезоне поглядим...
Карл Хайнц Руммениге
Карл Хайнц Руммениге
вчера в 22:08, ред.
Теперь Оренбург почти потерял шансы на спасение. Придется идти в пердив. Врядли в двух играх наберут 6 очков, тем более, что играть им с Краснодаром.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:04
Результат вызывает много вопросов
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:04
А если бы ещё Самара матч не сдала...
Сп62
Сп62
вчера в 21:54
Если б не надуманный пенальти, крылышки могли реально отскочить. Они атаковали после гола Олейникова и выхода Шитова гораздо опаснее.
nubom
nubom
вчера в 21:49
Похоже г. Федорищев отдыхает в отпуске...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:23
Полетели КС просто сдали игру. П НН с нужной для них победой.
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:19
Буквально намедни нарушение в штрафной, грубо 5 сек., и уже судья бежит к монитору. Тут же с первым пенальти условно поВАРа чайку с бутерами попили, перекурили это дело, потом судью позвали. Ну это в качестве лирического отступления. Ну а по матчу, ни капли не пожалел, что посмотрел. На бодрячке и позитиве, практически без тягомотины, да еще и семь голов на двоих. Боселли прямо "усложнил" выбор лучшего игрока матча экспертам Матч ТВ. В общем болельщиков "Пари НН" с важнейшей победой, ну а болельщикам "КС", с учетом того, что полагаю главная задача уже решена, особо "голову пеплом посыпать" не стоит, как по мне. Как-то так с моей колокольни.
Capral
Capral
вчера в 21:11
Мда, Самара, ну и ну...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:10
Это какой-то кошмарный разгром .
n85z6bgprx4b
n85z6bgprx4b
вчера в 21:04
Типичный договорняк. На следующий сезон результат известен
pdj6z658d6tm
pdj6z658d6tm
вчера в 21:02
Пари Н цепляется за очки, и надеюсь у них получится остаться в Лиге
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