«Наполи» не смог переиграть «Дженоа»

«Наполи» сыграл вничью с «Дженоа» в матче 36-го тура Серии А (2:2).
Первый гол в игре на 15-й минуте забил нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку. На 32-й минуте гости сравняли счёт благодаря автоголу вратаря Алекса Мерета. На 64-й минуте Джакомо Распадори снова вывел «Наполи» вперёд. На 84-й минуте полузащитник «Дженоа» Йохан Васкес сравнял счёт.
После этой игры «Наполи» идет на первом месте (78 очков), «Дженоа» находится на 13-й строчке (40 пунктов).
Нам же в свою очередь нужно обыгрывать Лациков и набравший ход Комо.
Ждем предпоследний тур, если Наполи обыграет таки Парму,то с Кальяри уже своего не упустит дома и нам можно будет резервом с Комо выходить, дабы к ЛЧ подготовиться со свежими силами)
А здесь можно поблагодарить Виейру за подгон и возможность)
Нам же в свою очередь нужно обыгрывать Лациков и набравший ход Комо.
Ждем предпоследний тур, если Наполи обыграет таки Парму,то с Кальяри уже своего не упустит дома и нам можно будет резервом с Комо выходить, дабы к ЛЧ подготовиться со свежими силами)
А здесь можно поблагодарить Виейру за подгон и возможность)
По концовочке могут и не добрать....
По концовочке могут и не добрать....