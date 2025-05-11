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«Наполи» не смог переиграть «Дженоа»

вчера, 23:42
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 2Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

«Наполи» сыграл вничью с «Дженоа» в матче 36-го тура Серии А (2:2).

Первый гол в игре на 15-й минуте забил нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку. На 32-й минуте гости сравняли счёт благодаря автоголу вратаря Алекса Мерета. На 64-й минуте Джакомо Распадори снова вывел «Наполи» вперёд. На 84-й минуте полузащитник «Дженоа» Йохан Васкес сравнял счёт.

После этой игры «Наполи» идет на первом месте (78 очков), «Дженоа» находится на 13-й строчке (40 пунктов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
vpvd3pzbjc8a
vpvd3pzbjc8a
сегодня в 05:59
Наполи не показал чемпионской игры, потеря очков может им дорого стоить
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 03:56
Борьба в Серии А снова накаляется
nikolah
nikolah ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 02:02
Да, на моей памяти это будет самый позорный чемпион(если будет) за последние годы в Кальчо, потратив 137 лямов на трансферы играя 1 раз в неделю и в итоге, обгоняя еле еле команду, которая в КИ дошла до полуфинала и в ЛЧ до финала.
nikolah
nikolah
сегодня в 01:55
Верю в нашего слона Киву, тем более Парме тоже кровь из носу нужны очки, вполне могут отобрать и сгонять ничейку у себя дома.
Нам же в свою очередь нужно обыгрывать Лациков и набравший ход Комо.
Ждем предпоследний тур, если Наполи обыграет таки Парму,то с Кальяри уже своего не упустит дома и нам можно будет резервом с Комо выходить, дабы к ЛЧ подготовиться со свежими силами)

А здесь можно поблагодарить Виейру за подгон и возможность)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:05
Если не возьмут скудетто , то могут в этом винить только себя
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:02, ред.
Потеря очень важных очков.
По концовочке могут и не добрать....
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 23:44
Позорище. Там Интер на два фронта играет и лбыгрывает и Барсу, и Торино на выезде. А эти не в состоянии Дженоа дома обыграть с комфортным одним матчем в неделю.
Гость
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