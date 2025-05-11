«Наполи» не смог переиграть «Дженоа»

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вчера, 23:42

«Наполи» сыграл вничью с «Дженоа» в матче 36-го тура Серии А (2:2).

Первый гол в игре на 15-й минуте забил нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку. На 32-й минуте гости сравняли счёт благодаря автоголу вратаря Алекса Мерета. На 64-й минуте Джакомо Распадори снова вывел «Наполи» вперёд. На 84-й минуте полузащитник «Дженоа» Йохан Васкес сравнял счёт.

После этой игры «Наполи» идет на первом месте (78 очков), «Дженоа» находится на 13-й строчке (40 пунктов).